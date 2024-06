Fremont: una ragazza alla disperata ricerca di un sogno prepara i biscotti della fortuna in una clip in anteprima esclusiva

News Cinema

Si intitola Fremont il nuovo film del regista iraniano-britannico Babak Jalali e parla di integrazione e ricerca di una nuova patria. Protagonista è una giovane donna afgana emigrata in California che ha il volto di Anaita Wali Zada. La vediamo in una clip in anteprima del film, che esce il 27 giugno con Wanted Cinema.

Arriva in sala il 27 giugno con Wanted Cinema un film in bianco e nero che è stato presentato con successo al Sundance Film Festival 2023 e che ha entusiasmato la critica anche al Festival di Deauville. Diretto dal regista iraniano-britannico Babak Jalali e vincitore dell’Independent Film Award nel 2023, Fremont racconta il lato nascosto del sogno americano attraverso la vicenda di Donya, ex interprete dell’esercito USA a Kabul che è stata costretta a lasciare il proprio paese in gran fretta dopo il ritiro della NATO per approdare a San Francisco. Attraverso la sua storia il regista parla della ricerca di integrazione in un paese straniero e di come ogni essere umano trapiantato in un luogo con cui non ha familiarità incontri le stesse difficoltà a ritrovare un’identità. A questo proposito il regista ha dichiarato:

Con questo film voglio guardare oltre l'idea che esistano differenze radicali tra gli esseri umani. In un mondo in cui si cerca tanto di descrivere le differenze e di esagerare l'alterità, è importante guardare alle somiglianze universali. Un immigrato e un non immigrato condividono molte delle stesse speranze, sogni e ambizioni

Fremont è anche la cronaca di un viaggio emotivo, fra personaggi ora bizzarri ora poetici, nonché una commedia delicata e per nulla scontata. È inoltre un film unico nel suo genere, che, forse in nome della libertà in tutte le sue forme, rifiuta una rigida struttura narrativa. A scriverne la sceneggiatura, non a caso, è stata anche la nostra Carolina Cavalli, che già nella sua opera prima Amanda aveva scelto un cinema autentico e personalissimo ma mai autocompiaciuto.



Fremont: il cast e la trama del film

A impersonare la protagonista di Fremont è Anaita Wali Zada, una giovane afghana che ha un vissuto personale molto simile al personaggio che interpreta. Nel cast del film troviamo anche il celeberrimo Jeremy Allen White, fresco di diversi premi importanti per la sua interpretazione nella serie The Bear. Per quanto riguarda la trama di Fremont, abbiamo già detto che ruota intorno a una giovane donna afgana di nome Donya. Espatriata nella cittadina californiana di Fremont, trova impiego presso un'azienda che produce biscotti della fortuna per i ristoranti cinesi. "Sola, con problemi d’insonnia, afflitta dalla perdita della propria terra e dei legami che aveva" - recita la sinossi del film - “Donya tenta di rimettere in ordine il suo presente e di trovare l'amore. Un incontro imprevedibile con uno sconosciuto la porterà a una svolta della sua vita, sullo sfondo di un'America curiosa e un po’ bizzarra".

