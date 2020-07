Free State of Jones con Matthew McConaughey: storia vera e curiosità sul potente film civile

News Cinema

Diretto da Gary Ross, Free State of Jones è un film in costume con Matthew McConaughey basato su una vicenda realmente accaduta e molto significativa per gli Stati Uniti.

Free State of Jones (2016) di Gary Ross con Matthew McConaughey, Mahershala Ali e Gugu Mbatha-Raw è un coinvolgente film in costume e civile, basato su un episodio realmente accaduto durante la Guerra Civile Americana e poco noto al di fuori degli Stati Uniti (forse poco noto persino nei confini nazionali). Vediamo di cosa si tratta.

Free State of Jones, la storia vera di Newton Knight

Nato nel 1829 nel Mississippi nella contea di Jones, Newton Knight (portato sullo schermo da Matthew McConaughey) era solo un contadino e un soldato. Nel 1861, allo scoppio della Guerra Civile Americana, si trovò a combattere per l'esercito Confederato, cioè quello degli Stati del Sud che si ribellavano all'Unione. Non che ci fosse mai stata scelta: Knight rivelò tempo addietro che nella sua contea la maggioranza delle persone era contraria alla secessione (avendo anche pochi interessi economici nella schiavitù), ma il loro rappresentante ebbe paura di opporvisi al ballottaggio, tradendo la fiducia della maggioranza degli abitanti.

Già nel 1862 fu chiaro che l'esercito Confederato non restituiva alla sua gente quello che chiedeva: mancavano le vettovaglie, l'esercito commetteva violenze verso gli stessi concittadini, ma soprattutto i grandi proprietari terrieri con più di venti schiavi erano esonerati dal prestare servizio. Esasperato dalle angherìe degli stessi Confederati per cui avrebbe dovuto combattere (compreso il sequesto dei cavalli nella sua tenuta), Knight disertò e dal 1863 al 1865 gestì una "Knight Company" di un centinaio di uomini, altrettanti disertori e ribelli davanti all'autorità confederata, impegnati a redistribuire risorse e attaccare il loro stesso esercito, dal quale non si sentivano rappresentati. Ogni tentativo prima della fine della Guerra di sedare la rivolta della contea di Jones, diventata de facto indipendente, non diede mai frutti concreti (anche se ci furono morti da entrambe le parti). La Knight Company non si aggregò comunque mai agli unionisti del Nord, anche se ci sono documenti che attestano un avvicinamento.

Dopo la Guerra, Knight fu una figura di spicco nella ricostruzione durata fino al 1877, ma poi si ritirò dalla politica, separandosi dalla prima moglie e sposando Rachel (Gugu Mbatha-Raw nel film), una schiava liberata. Deceduto nel 1922, otenne di essere seppellito accanto a Rachel, quando le leggi del Mississippi ancora proibivano cimiteri misti.

