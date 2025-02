Freaky Tales: ecco il trailer del folle action movie con Pedro Pascal, Ben Mendelsohn... e Tom Hanks

News Cinema

Uscirà in America ad aprile l'action Freaky Tales, che ha tra i protagonisti Pedro Pascal, Ben Mendelsohn e Tom Hanks. Ecco il trailer originale.

Ha conquistato il pubblico del Sundace l'action comedy antologico Freaky Tales, che segue quattro storie che si incrociano ed è ambientato ad Oakland nel 1987. In America uscirà al cinema il 4 aprile e presenta un misto di generi e parecchi cameo roles, tra cui quello di Tom Hanks. La regia è firmata a quattro mani da Anna Boden e Ryan Fleck, autori di Half Nelson e Captain Marvel, che lo hanno anche scritto. Quello che vi mostriamo è lo scatenato trailer originale.

Freaky Tales: i personaggi e gli interpreti

Al centro della intricata trama di Freaky Tales ci sono un giocatore della NBA, un poliziotto corrotto, dei punk adolescenti, dei neonazisti e un riscossore di debiti, che si trovano in rotta di collisione. A interpretare in ruoli principali sono Pedro Pascal, Ben Mendelsohn, Angus Cloud, Jay Ellis, Normani, Dominique Thorne, Jack Champion e Ji-young Yoo, con cameo di Tom Hanks, Keir Gilchrist, Marteen, Michael X. Sommers, Yong Kim, Michelle Farrah Huang e Too $hort. Freaky Tales mescola action, umorismo, scene gore e svolte narrative sorprendenti e ogni parte è realizzata in un formato diverso, alcune sono girate in digitale e altre in pellicola: insomma, è un vero e proprio film sperimentale.