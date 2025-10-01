TGCom24
Frankenstein
Anno: 2025
3,6
Frankenstein
Frankenstein: ecco il trailer italiano ufficiale del film di Guillermo del Toro targato Netflix

Presentato in concorso all’82ª edizione del Festival del Cinema di Venezia, interpretato da Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth e Christoph Waltz, questo attesa lettura del romanzo di Mary Shelley firmata da del Toro sarà disponibile in cinema selezionati dal 22 ottobre e su Netflix dal 7 novembre. Ecco il trailer di Frankenstein.

Frankenstein: ecco il trailer italiano ufficiale del film di Guillermo del Toro targato Netflix

Tre erano i film targati Netflix presentati nel concorso del Festival di Venezia 2025: uno lo vedremo presto, ed è l'House of Dynamite di Kathryn Bigelow; un secondo era il Jay Kelly che pare sarà quello su cui il colosso dello streaming punterà per la imminente stagione dei premi; e il terzo era l'attesissimo Frankenstein diretto da Guillermo del Toro, di cui di seguito trovare il trailer italiano ufficiale e il nuovo poster che rivela l'aspetto della Creatura. Erano più di vent'anni che il regista messicano sognava di realizzare il suo adattamento del romanzo di Mary Shelly che il cinema ha saccheggiato più e più volte, e quella Creatura che è diventata uno dei mostri simbolo della storia del cinema horror, e ora c'è riuscito collaborando per la seconda volta consecutiva con Netflix dopo il suo Pinocchio.
Il film vede Oscar Isaac nei panni del dottor Frankenstein, Jacob Elordi in quelli della Creatura, mentre Mia Goth e Christoph Walz appaiono rispetticamente nei ruoli di Elizabeth (fidanzata del fratello di Victor) e del padre di quest'ultima.
Frankenstein di Guillermo del Toro sarà disponibile in cinema selezionati dal 22 ottobre e su Netflix dal 7 novembre, qui di seguito trovate trailer e poster.


