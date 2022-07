Franco Battiato - La voce del padrone, incontro col regista del documentario all'Isola del Cinema

News Cinema

A un anno dalla morte del cantautore, Marco Spagnoli, dopo il passaggio a Taormina, presenta giovedì 14 luglio all'Isola del Cinema il suo documentario Franco Battiato - La voce del padrone.

Presentato già al 68° Taormina Film Fest, Franco Battiato - La voce del padrone di Marco Spagnoli sarà proiettato anche il 14 luglio alle 21:30 presso l'Arena Lexus all'Isola del Cinema (presso l'Isola Tiberina), alla presenza del regista. È trascorso poco più di un anno dalla scomparsa di uno dei cantautori che più ha segnato la cultura italiana, e il documentario di Spagnoli, scritto con Stefano Senardi e coprodotto da RS Productions, Gruppo Rolling Stone Italia e ITsART, si propone di raccontarlo in un viaggio per l'Italia, dal nord al sud, fino alla sua Sicilia.





Franco Battiato - La voce del padrone, lo spirito e il contenuto del documentario

L'LP "La voce del padrone" fu pubblicato nell'autunno 1981 e caratterizzò tutto l'anno successivo, diventando disco d'oro, come sempre traboccante di ricerca musicale, tra riflessione intellettuale, ironia, autoironia e gusto pop. Franco Battiato - La voce del padrone di Marco Spagnoli è un documentario che prende le mosse proprio dal lavoro che più ha segnato l'immaginario collettivo italiano, raccontando il Franco Battiato musicista, cantante (e anche regista) in un viaggio da Milano alla sua Milo, in compagnia degli amici e di chi ne ha seguito da vicino il percorso artistico e il successo.

Si avvicendano nel viaggio di Spagnoli e Stefano Senardi, grande amico del cantautore e protagonista di questo percorso, volti noti come Nanni Moretti, Alice, Carmen Consoli, Willem Dafoe, Eugenio Finardi, Morgan, Mara Maionchi, Andrea Scanzi, Alberto Radius, Paolo Buonvino e Caterina Caselli, per ragioni differenti tutti legati all'esperienza di Battiato: nel caso di Dafoe, per esempio, l'attore avrebbe dovuto interpretare George Friedrich Handel in biopic che il regista Battiato non è mai riuscito a concretizzare.

Franco Battiato - La voce del padrone sarà disponibile in streaming in esclusiva sulla piattaforma itsart.tv dal mese di novembre.