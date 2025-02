Francis Ford Coppola si dichiara felicissimo di accettare le nomination ai Razzies per Megalopolis

News Cinema

Dimostrando umorismo, intelligenza, e ribaltando le carte in tavola, Francis Ford Coppola su Instagram si dichiara felice delle candidature ai Razzies tra i peggiori, per il suo Megalopolis. Un film che a nostro avviso avrebbe dovuto concorrere agli Oscar.

inutile: la classe, davvero, non è acqua, come dimostra in questo caso un grande regista. Come ogni anno, prima degli Oscar, sono uscite le nomination ai Golden Rapsberry Awards, confidenzialmente detti Razzies, che da ben 45 edizioni premiano "il peggio" del cinema americano, spesso in netto contrasto con i premi più celebri. Provocatori e a volte fuori bersaglio, quest'anno hanno riservato ben 5 candidature a Megalopolis, l'epico film che Francis Ford Coppola ha finanziato di tasca propria, visionario e sperimentale, che nessuno voleva distribuire ed è stato un fiasco al box office e che chi scrive, ad esempio, ha amato molto e avrebbe voluto vedere tra i candidati ai maggiori premi. Ma così va il mondo, oggi. Le nomination ottenute ai Razzies da Megalopolis sono quelle per peggior film, peggior regista, peggior sceneggiatura, personaggio più fastidioso a Shia LaBoeuf e peggior cast... Francis Ford Coppola ha con eleganza risposto coì nel post pubblicato su Instagram che vedete qua sotto, e che vi traduciamo.

La risposta di Francis Ford Coppola alle candidature ai Razzies

"Sono contentissimo di accettare il premio Razzie in così tante importanti categorie per Megalopolis e per il peculiare onore di essere nominato per il peggior regista, la peggiore sceneggiatura e il peggior film in un momento in cui pochissimi hanno il coraggio di andare contro le mode prevalenti nel cinema contemporaneo! In questo rottame di mondo, in cui all'ARTE si danno voti come se si trattasse del wrestling professionista, ho scelto di NON seguire le regole smidollate stabilite dall'industria così terrorizzata dal rischio, che nonostante l'enorme gruppo di giovani talenti che ha a disposizione, non è in grado di creare film importanti e che saranno ancora vivi tra 50 anni. Che onore stare vicino a un regista grande e coraggioso come Jacques Tati, che diventò povero per fare uno dei più amati fallimenti del cinema, Playtime! I miei sinceri ringraziamenti a tutti i miei brillanti colleghi che si sono uniti a me per fare la nostra opera d'arte, Megalopolis, e ricordiamoci che il box office riguarda soltanto i soldi, e come la guerra, la stupidità e la politica non ha un posto reale nel nostro futuro".

Insomma, voi che lo avete sbeffeggiato, come si diceva un tempo: "Prendete, incartate e portate a casa". Prima di mettere tra i peggiori registi Francis Ford Coppola, un uomo che non certo per caso ha firmato dei capolavori della storia del cinema, avreste dovuto pensarci bene: c'è, o meglio ci dovrebbe essere, un limite a tutto, anche alla provocazione.