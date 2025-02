Follemente è primo al boxoffice italiano del weekend, scalza Captain America Brave New World

News Cinema

Al botteghino italiano del weekend il pubblico ha decretato il successo dell'esordio di Follemente, commedia con cast di stelle nostrane. Captain America Brave New World scende al secondo posto, al terzo entra Paddington in Perù.

Ottima partenza per il corale Follemente al boxoffice italiano del weekend: la commedia di Paolo Genovese è scattata raccogliendo 4.074.600 euro in quattro giorni (contando anche le anteprime), fonte principale del risveglio del botteghino nostrano con un +43% generale. La storia racconta di un incontro romantico tra i personaggi di Edoardo Leo e Pilar Fogliati, che però nella testa hanno varie personalità che vogliono contendersi la scena: sono interpretate da Vittoria Puccini, Claudia Pandolfi, Emanuela Fanelli e Maria Chiara Giannetta per lei, mentre Claudio Santamaria, Marco Giallini, Rocco Papaleo e Maurizio Lastrico sono nella testa di lui. L'idea, ispirata a Inside Out, sta riscuotendo apprezzamenti.

Come vanno le cose a Captain America: Brave New World, scivolato in seconda posizione con 1.287.000 euro e un totale di 4.789.300? Il film di Julius Onah con Anthony Mackie e Harrison Ford cerca di far riaffezionare il pubblico al Marvel Cinematic Universe, anche se non è chiaro quanto sia costato, il che rende dificile capire quanto pesi l'esito attuale. Il crollo negl USA rispetto al weekend d'esordio è stato sul 68%, di poco migliore solo di quelli registrati dai flop del 2023. Il lungometraggio ha raccolto nel mondo finora 289.400.000 dollari (fonte Boxofficemojo), ancora troppo pochi anche se il budget fosse sul serio ammontante ai 180 milioni spesi, secondo le fonti di Deadline o iMDB.

Entra in terza posizione Paddington in Perù, terza avventura cinematografica in tecnica mista per il simpatico orsetto con panino alla marmellata d'arance nascosto nel cappello. La creatura di Michael Bond ha divertito il nostro pubblico per 988.000 euro in quattro giorni. Secondo Deadline è costato sui 90 milioni di dollari, per cui la sua performance già sui 150.254.400 mondiali garantisce un futuro commerciale sereno al nostro orso preferito.