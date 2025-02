Captain America: Brave New World, qual è stato il budget reale?

News Cinema

Fonti importanti riportano per Captain Brave New World un budget sui 180 milioni di dollari, ma World of Reel, insieme ad altre testate, sostiene che sia una bugia manovrata per coprire un flop matematico. Proviamo a ragionare.

Quant'è costato davvero Captain America: Brave New World? Potreste considerare la questione secondaria, ma non lo è affatto: la valutazione dei suoi incassi (attualmente sui 192 milioni di dollari alla partenza nello scorso weekend) dipende ovviamente dal budget del film. E i Marvel Studios / Disney hanno la priorità di difendere il franchise del Marvel Cinematic Universe, che ha ripreso fiato con Deadpool & Wolverine l'anno scorso, ma deve recuperare la sua classica "sovranarrazione" intrecciata. Momento delicato. Sul budget del nuovo film World of Reel contrappone un'altra narrazione a quella accettata. Vediamo di capirci qualcosa. Leggi anche Captain America Brave New World: "C'è una continuità tra Steve Rogers e Sam Wilson", la nostra video intervista col regista

Captain America Brave New World è costato 180 o 380 milioni di dollari?

Anche quando noi stessi abbiamo coperto Captain America Brave New World, abbiamo fatto riferimento a un budget di 180 milioni di dollari, riportato da siti generalmente affidabili come Deadline, Variety e Hollywood Reporter. La stessa cifra compare sulla scheda del lungometraggio sull'IMDB. C'è da dire che queste informazioni arrivano sempre da "gole profonde" del settore, perché le major hollywoodiane non rivelano mai quanto hanno speso per un film: comunicano solo agli azionisti i rapporti tra entrate e uscite degli anni fiscali, durante gli appositi incontri. Le circostanze dei singoli prodotti, in un qualche modo, "si vengono a sapere".

Jordan Ruimy di World of Reel si oppone alla narrazione dei 180 milioni, rifacendosi a sue fonti, sottolineando che Joanna Robinson e Dave Gonzalez, già autori del libro "MCU: The Rise of Marvel Studios" e quindi conoscitori dell'ambiente specifico, sono dello stesso parere: tra ritardi e reshoot, secondo loro si parla addirittura di 380 milioni di dollari, il che - stando alla partenza del film al boxoffice - lo collocherebbe matematicamente in zona flop pesante. Ruimy senza mezzi termini suggerisce che le testate importanti siano state manovrate da una fonte interna della Disney, che avrebbe interesse a truccare le carte per coprire il disastro. Concedetemi una considerazione personale. Essendo noi stati tra i pochi a esprimere un parere non osannante ma incoraggiante sul film, c'è il serio rischio (perché mi è capitato) di essere tacciati di "ammanigliamenti", quando si cerca di razionalizzare questi argomenti. Ci proviamo lo stesso, con sprezzo del pericolo.

Dal punto di vista produttivo ed estetico, Captain America: Brave New World potrebbe benissimo essere costato sui 180 milioni di dollari: sotto le due ore, di ambientazione contemporanea, di genere thriller fantapolitico con un numero di scene effettate inferiore rispetto alla media marveliana, con diverse inquadrature in set chiusi e non magniloquenti. Hollywood ci ha abituato da anni a costi deliranti, tanto che Ruimy considera "stupido" credere alla balla dei 180 (ouch, Jordan!). Però immaginare che almeno il budget stanziato inizialmente per il progetto sia effettivamente quello non ci appare così assurdo, avendo visto il film. Ci piacerebbe piuttosto capire come ritardi per scioperi e reshoot possano aver portato i 180 a 380: addirittura 200 milioni in più? Questo significherebbe che l'intero lungometraggio è stato rifatto da zero... e da anni sui social e soprattutto su YouTube spopolano questi video sensazionalistici sulle major che "corrono ai ripari", sempre rifacendosi a "gole profonde". Ormai è istintivo crederci, però logisticamente rifare un intero film del genere in un anno ci sembra una via improbabile. Ci sembra difficile, ma ammettiamo di non avere prove per affermare il contrario.