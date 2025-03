FolleMente domina ancora sul boxoffice italiano del weekend, La città proibita entra al terzo posto

News Cinema

FolleMente di Paolo Genovese continua a non avere rivali al botteghino italiano. Fermo al secondo posto Mickey 17 con Robert Pattinson, mentre al terzo entra La città probita di Gabriele Mainetti.

Forse vi aspettate già il responso sul primo posto del boxoffice italiano del weekend: c'è sempre FolleMente con Pilar Fogliati ed Edoardo Leo, diretti da Paolo Genovese, alle prese con i vari aspetti delle loro personalità, interpretati rispettivamente da Giannetta-Puccini-Pandolfi-Fanelli e Giallini-Santamaria-Papaleo-Lastrico. La commedia aggiunge un altro 1.637.000 euro al suo eccellente totale da 14.370.200, che la rende il primo incasso dell'anno solare in Italia (deve superare i 17 milioni per dare filo da torcere al precedente trionfo di Genovese, Perfetti sconosciuti).

Stabile in seconda posizione anche la sci-fi grottesca firmata Bong Joon Ho di Mickey 17 con Robert Pattinson, che continua a morire e a reincarnarsi in cloni, sfruttato come tanti altri reietti da un politico vanesio e senza scrupoli (Mark Ruffalo). Da noi ha raccolto altri 696.600 euro, complessivamente quindi 1.817.700. Produzione da 118 milioni di dollari (stando al quotidiano coreano Hankook Ilbo), il costoso lungometraggio non sta soddisfacendo le aspettative della Warner Bros., con un esito mondiale da circa 90.500.000. Troppo strano e difficilmente incasellabile? Può esistere un blockbuster non per le masse?

Entra al terzo posto La città proibita di Gabriele Mainetti, gemellaggio Italia-Cina che ruota sul quartiere dell'Esquilino a Roma, abbracciando i generi nostrani e orientali, tra commedia all'italiana e dinamismo action marziale. La partenza è da 520.150 euro (570.000 calcolando le passate anteprime). Narra la storia di Mei (Yaxi Liu), che arriva a Roma per scoprire che fine abbia fatto sua sorella, intrecciando il suo destino col cuoco romano Marcello (Enrico Borriello), il cui scomparso babbo aveva un legame con la sorella di Mei. Nel cast ci sono anche Marco Giallini, Sabrina Ferilli, Shanshan Chunyu e Luca Zingaretti.