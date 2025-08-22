FÖA: al via le riprese dell'opera prima di Margherita Ferrari prodotta da Paolo Sorrentino

News Cinema

Un'opera prima torna a raccontare il trauma di una generazione rappresentato dal G8 di Genova del 2001. Stanno partendo le riprese di FÖA di Margherita Ferrari prodotto da Paolo Sorrentino. Tutti i dettagli.

Due mesi prima dell'attacco alle Torri gemelle, per molti giovani e una generazione intera, in Europa, gli scontri e la violenza irrazionale della polizia nei confronti dei manifestanti nel corso del G8 di Genova del 2001 hanno rappresentato un grande trauma. Eventi più volte raccontati dal cinema, ora anche in un'opera prima, FÖA di Margherita Ferrari, le cui riprese stanno per partire. Un cortometraggio con lo stesso titolo, e la stessa storia, è stato diretto dall'autrice nel 2023, prodotto dal Centro sperimentale di Cinematografia, e presentato in molti festival, fra cui Alice nella città.

Scritto da Anita Della Cioppa, Margherita Ferrari e Veronica Penserini, FÖA è il primo film diretto da una giovane autrice a essere prodotto da Numero 10, la casa di produzione fondata da Paolo Sorrentino, "che ha come scopo principale il lancio di nuovi autori nel panorama cinematografico italiano".

Il film è prodotto per l'appunto da Paolo Sorrentino per Numero 10 e da Annamaria Morelli per The Apartment, società del gruppo Fremantle. Prodotto in associazione con PiperFilm da Massimiliano Orfei, Luisa Borella e Davide Novelli. PiperFilm curerà la distribuzione in Italia e all’estero. Le riprese si svolgeranno per cinque settimane tra Roma e Genova.

La storia di FÖA

Genova 20 luglio 2001: Nicole ha 18 anni ed è all’ottavo mese di gravidanza. Sola in casa, durante le manifestazioni contro il vertice del G8, apre incautamente la porta a dei manifestanti. In sottofondo i rumori della strada, in una giornata che diventerà Storia e segnerà una generazione. Dentro casa, una convivenza forzata, che è scontro e incontro tra il mondo privato della ragazza e quello pubblico di Julian, Irene ed Elixi.