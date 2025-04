Flow, un crowdfunding per l'edizione Ultra HD 4K più Blu-ray... e c'è anche Away, l'opera precedente dell'autore

News Cinema

Il 18 aprile si chiuderà la campagna crowdfunding di CG per i preordini di Flow in Ultra HD 4K + Blu-ray, in un'edizione da collezione, che offre anche il precedente lavoro animato del regista Gints Zilbalodis, Away.

Oscar per il miglior film di animazione, candidato anche come miglior film straniero per la Lettonia, Flow - Un mondo da salvare di Gints Zilbalodis è stato giustamente salutato come un evento del settore, per la sua freschezza di sguardo e la sua capacità di evocare emozioni più sottili, rispetto alla classica animazione americana. CG Entertainment sta tenendo una campagna di crowdfunding (già un successo) per un'edizione numerata da collezione in Ultra HD 4K + Blu-ray del lungometraggio. C'è tempo fino al 18 aprile per il preordine, che include un extra prezioso: il precedente film d'esordio dell'autore, per la prima volta in Blu-ray! Leggi anche Flow - Un mondo da salvare, la recensione del magistrale film animato di Gints Zilbalodis Flow - Un mondo da salvare: Il Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film d'animazione - HD

Flow offre anche Away nel crowdfunding di CG Entertainment per Ultra HD 4K e Blu-ray

Il numero minimo di preordini per l'edizione Ultra HD 4K più Blu-ray di Flow - Un mondo da salvare è stato raggiunto, per cui adesso - se voleste partecipare alla campagna di CG Entertainment - vi converrebbe farlo soprattutto per ottenere a prezzo più conveniente (8 euro in meno, 41.99 invece di 49.98) anche il primo lungometraggio animato di Gints Zilbalodis, cioè Away del 2019, mai pubblicato prima in Blu-ray. Quest'ultimo sarà anche disponibile separatamente in esclusiva da CG dopo il termine della campagna, per cui non mostrerà le caratteristiche della tiratura limitata di Flow. A proposito, quali sono?

La Limited Edition di Flow - Un mondo da salvare in formato digipak, con due artwork alternativi, presenterà un disco Ultra HD 4K (HDR10), un Blu-ray, il nome di tutti i partecipanti al crowdfunding START UP!, la numerazione della copia, un booklet esclusivo a firma Lucia Pavan e svariati contenuti speciali: un'intervista al regista, l'animatic (cioè la versione preliminare del film sotto forma di storyboard con colonna sonora provvisoria), una galleria dei bozzetti di produzione, due trailer, i cortometraggi Aqua (2012) e Priorities (2014) di Zilbalodis, e un misterioso "Cat Pushing Oscar".

Sarebbe interessante guardare Away e Flow di seguito, per notarne le somiglianze e apprezzare l'evoluzione dell'autore, sempre più sicuro. Entrambi i film non fanno ricorso ai dialoghi. Nel caso di Away si racconta di un ragazzino che si ritrova sperduto in una terra desolata e vagamente magica, incalzato da una presenza tanto lenta e solenne, quanto inesorabile. Flow invece è la storia di un gatto sorpreso ad un'inondazione apocalittica, costretto a trovare salvezza su una barca alla deriva, abitata da altri animali, con i quali dovrà convivere. Tutti e due i film, tra sound design meticoloso e avvolgenti piani sequenza, trascinano il pubblico non solo in altri mondi, ma in un altro modo di guardare.