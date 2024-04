Flaminia: Michela Giraud presenta il suo Io e mia sorella, ritratto di una Roma sempre più cafonal e sempre meno chic

News Cinema

Michela Giraud ha parlato alla stampa del suo primo film da regista, che si intitola Flaminia e parla del rapporto fra la stand-up comedian e sua sorella, che ha la Sindrome di Asperger. Non mancano le stoccate a Roma Nord, dove l'apparenza è tutto e i soldi fanno la felicità.

Un numero di stand-up comedy e un lungometraggio di finzione non sono proprio la stessa cosa, ma c'è chi, pur immaginando la complessità del mestiere di regista, ha deciso che era arrivato il momento di trasformare in una sceneggiatura e poi in un film una parte del proprio vissuto insieme a pensieri sparsi su una zona di Roma tra le più criticate e rappresentate, in particolare di recente. Parliamo di Roma Nord, e quindi di Ponte Milvio, Vigna Clara, Collina Fleming e della Balduina, dove sempre di più l'alta borghesia cede il passo ai nuovi ricchi e bisogna vestirsi, parlare e agire in un certo modo se si vogliono ottenere rispetto e considerazione.

A essere perfettamente consapevole di queste dinamiche è la famiglia della protagonista del film Flaminia, che spera che il matrimonio della figlia Flaminia con il rampollo di un clan decisamente altolocato possa darle il prestigio a cui ossessivamente anela. Ancora non l'abbiamo detto, ma Flaminia segna l'esordio dietro alla macchina da presa di Michela Giraud, che ha descritto sì un certo milieu, ma poi ha lasciato spazio al rapporto fra il personaggio principale e la sua sorellastra Ludovica, che soffre della Sindrome di Asperger esattamente come Cristina, la sorella di Michela. Ciò significa che Flaminia è sì una commedia, ma, fra le gag, le battute e gli imprevisti, a un certo punto si fa strada il racconto amaro di un disagio mentale.

Flaminia è stato presentato oggi a Roma alla stampa e Michela Giraud ha voluto parlare prima di tutto dell'urgenza che aveva di narrare una storia che la riguardava da vicino: "Ho deciso di rischiare, e quindi mi sono detta: 'Dal momento che è la prima volta che mi trovo a ad affrontare un impegno considerevole come la regia, mi butto e rischio tutto, perché è quello che ho sempre fatto, perché oggi ci sto e domani non so e perché poi magari succede che mi mette sotto una macchina e improvvisamente non ci sono più’'. Ho deciso quindi di giocare subito le mie carte, perché avevo voglia di avvicinarmi al cinema e mi sentivo viva e piena di energie. E poi ho pensato: 'Mi butto prima di finire a Lugano come Mina e non parlare più con nessuno', che poi è come vedo il mio destino”.

Il moderatore dell'incontro ha chiesto alla Giraud se a Roma Nord qualcuno abbia mai protestato per come la stand-up comedian descrive e ha descritto quella parte della capitale. Ridendo ma non troppo, Michela ha risposto: "Ma lo sapete che ho ricevuto delle minacce? Dopo aver fatto i miei monologhi, alla Balduina qualcuno ha detto: 'Michela infame, nun se parla male de Balduina, nun devi torna'. Al che ho risposto: 'Guarda, perlomeno due volte all'anno devo passa': per il compleanno de mi sorella e per Natale… magari vengo con la scorta tipo Saviano'. Scherzi a parte, Roma Nord è un po’ un luogo dell'anima. Io prendo in giro chi abita in quella zona in modo amorevole, perché molti atteggiamenti che ho e la mia personalità nascono dal fatto di essere sempre stata il famoso pesce fuor d'acqua, cioè una persona che è nata lì ma forse lì nun ce doveva sta' per una serie di motivi, e quindi diciamo che, quando ami una persona, ti dedichi a lei. Io mi sono dedicata alla mia Roma Nord, però anche chi vive a Palermo, a Caltanissetta o a Timbuctù può vedere questo film e deve vederlo".

Naturalmente Michela, che è abituata a rivolgersi al pubblico, non ha ripudiato i suoi monologhi quando si è trovata sul set, facendo al contrario tesoro di un'esperienza per lei molto importante: "La stand-up comedy è la passione della mia vita, anzi ritornerò presto a farla: ho fissato delle date a maggio in Europa. La stand-up mi ha insegnato a non farmi alcun problema nell'usare un certo tipo di umorismo e a trattare qualsiasi tema con intelligenza e senza timore. Sono diversi anni che noi stand-up comedian diciamo cose che tanti giudicano orribili ma che poi non lo sono, perché ci muoviamo in un contesto nel quale ciascuno sa che ciò che dice rimane nell'ambito dell'ironia. Chiaramente non potevo non includere nel film molti dei miei colleghi, avrei voluto farlo con tutti ma non ci sono riuscita, e forse qualcuno è rimasto male. Insomma, della stand-up mi sono portata dietro la libertà. Io faccio quello che è corretto per me, che mi rappresenta, se poi qualcuno ci si ritrova, a me fa piacere, ma mi stimola anche scoprire che esistono persone che non sono d'accordo e sapere per quale ragione, perché il dibattito è sempre interessante".

Flaminia appartiene certamente al genere commedia, ma a un certo punto si fa strada nel film l'amarezza, che poi è legata al personaggio di Ludovica e alla sua condizione: "Parlare di mia sorella è sempre stato molto faticoso per me, perché ho sistematicamente usato l'ironia, la crudeltà e la ruvidezza per nascondere questa parte della mia vita, perché pensavo che fosse noiosa e poco interessante e un po’ mi vergognavo. Quando ho fatto vedere il film ai produttori, temevo che quella che io chiamo una svolta senza orpelli ma di cui non rivelo nulla per non spoilerare, non avrebbe incontrato il loro favore. Invece, paradossalmente, è la parte di Flaminia che ha subito meno modifiche, e quindi mi sono resa conto che ogni tanto potevo lasciarmi andare, potevo farmi vedere per quello che ero, perché la verità è che ho sempre avuto paura di mostrarmi, di mettermi a nudo. Se togli la battuta a un comico, gli togli l'armatura. Per questo, quando salgo su un palcoscenico, è raro che io parli senza provare in qualche modo a far ridere la gente, che in fondo è una cosa disperata, però lo faccio perché non amo mostrarmi come sono realmente: perché non mi va, perché mi giudico e di base mi giudico male. In questo senso il film è stato una scoperta".

La sorella di Michela Giraud ha visto il film. La regista parla della sua reazione: "All’inizio non le è piaciuto molto, perché non è semplice vedere sé stessi in un film. Inoltre Flaminia mostra un aspetto di mia sorella: non è Cristina al 100%, sennò avrei fatto un documentario, cosa che non escludo. Non è possibile intrappolare mia sorella e quindi mi sono concentrata su un aspetto favolistico che Rita Abela ha perfettamente colto. Lei e Cristina si sono viste una volta sola. Rita avrebbe voluto un secondo incontro, ma io ho detto: 'Rita, no, perché tu devi essere libera di interpretare questo personaggio senza avere paura di essere irrispettosa, non devi avere nessun tipo di limite'. Mentre guardava Flaminia, Cristina ha detto che le avevamo rubato lo spazzolino da denti. Ricordo che a un certo punto le ho sussurrato: 'Puoi smettere', ma lei ha risposto che lo voleva vedere tutto e così ha fatto. Alla fine le ho chiesto 'Come stai?', e lei mi fa: 'Bene e male, non lo so'. Alla fine, però, mi ha detto: 'Complimenti".

Flaminia conquisterà le nostre sale l'11 aprile, distribuito da Vision Distribution. Del cast del film fanno parte anche Lucrezia Lante della Rovere, Antonello Fassari, Nina Soldano, Edoardo Purgatori, Catherine Bertoni De Laet, Ludovica Bizzaglia, Francesca Valtorta e Fabrizio Colica.