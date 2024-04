Flaminia: intervista con Rita Abela, interprete del personaggio di Ludovica

News Cinema

La sorellastra di Flaminia nel film di Michela Giraud è interpretato da Rita Abela. Abbiamo avuto modo di farle qualche domande sul suo impegnativo ruolo.

Esce nelle sale cinematografiche una commedia scritta e diretta da Michela Giraud. Si tratta del debutto alla regia per l'attrice e stand-up comedian romana, diventata estremamente nota dopo aver partecipato alla prima edizione di LOL - Chi ride è fuori.

Flaminia, questo il titolo del film, è la storia di una ragazza di Roma Nord sorridente, ossessionata dalla forma fisica e soprattutto ricca, o meglio, arricchita. Pressata dalla madre invista del matrimonio con il figlio di un importante diplomatico, Flaminia si ritrova a geestire improvvisamente l'arrivo della sorellastra Ludovica, un uragano di complessità dal cuore ingestibile. Trentenne nello spettro autistico, Ludovica irrompe nella vita di Flaminia con la forza di un terremoto, mettendo a nudo tutte le ipocrisie con cui Flaminia crede di convivere benissimo.

Il personaggio di Ludovica è interpretato dall'attrice Rita Abela che ha una lunga carriera teatrale alle spalle, alcune apparizioni in film come Finalmente l'alba di Saverio Costanzo e Dante di Pupi Avati, e che il pubblico televisivo potrebbe conoscere per il suo ruolo di Giusy Vitale nella seconda e terza stagione della fiction Il cacciatore. Quella che segue è la nostra intervista con Rita Abela.

Come hai vissuto l'avvicinamento al film, prima di essere scritturata? Quando hai compreso l'intera evoluzione della storia e del personaggio di Ludovica e come si è svolta l'audizione?

È andata così: Michela ha visto Big, un cortometraggio di Daniele Pini, al Roma Creative Contest. Ha trovato in quella interpretazione alcune corde che riteneva giuste per Ludovica e mi ha scritto. Non poteva ancora dirmi il motivo reale per cui aveva voluto incontrarmi, mi ha solo detto: “Che fai a febbraio? Prima di prendere impegni, chiamami!”. Dopo un po’ ho ricevuto la richiesta per il provino che è durato due ore e già lì ho sentito con Michela una bella sintonia. Lei ha una grande capacità di raccontare storie e di portartici dentro. Poi ho aspettato un mese prima di sapere di essere stata scelta. Ho vissuto quel mese in trepidante attesa perché già studiare il personaggio per il provino mi aveva fatta entrare all’interno di una storia bellissima. Dopo essere stata presa, mi è stata inviata la sceneggiatura completa e leggendola mi sono divertita e nello stesso tempo commossa.

Ludovica è una mina vagante, priva di filtri e capace di far uscire la vera essenza delle persone che ha intorno a sé. Come ti sei preparata per interpretare questa donna affetta da autismo?

Ludovica smaschera le persone che ha intorno a sé proprio, perché lei stessa non ha bisogno di indossare maschere. È diretta, priva di filtri, autentica. Per la preparazione sono stata guidata passo dopo passo da Michela che mi ha dato delle specifiche indicazioni sul tono della voce e sulla gestione del corpo, oltre che sull’emotività del personaggio. Abbiamo fatto una lunga preparazione prima di iniziare le riprese, abbiamo provato tanto anche con l’aiuto di Rossana Colace che ci seguiva come acting coach. Avevo inoltre un mio personale bagaglio che veniva dallo studio e da alcune esperienze teatrali che ho fatto a stretto contatto con persone nello spettro autistico. Ognuno di questi passaggi è stato importante nella costruzione del personaggio.

Cosa ricordi del lavoro sul set di Flaminia, in particolare in termini di giornate faticose ma soddisfacenti per l'intera equipe di lavoro? E/o insieme a Michela?

Se dovessi trovare una parola per definire questo set direi senza dubbio “amore”. Da ogni reparto, produzione, regia, fotografia, trucco, parrucco, costumi, scenografia, non c’è stato un giorno in cui non mi sia sentita profondamente amata. E poi il resto del cast… bravissime/i colleghe/i e bellissime umanità. Ho imparato qualcosa di importante da ciascuno di loro. Con Edoardo Purgatori, attore sensibile e attento, si è creata subito una bellissima complicità, Lucrezia Lante della Rovere ha un’energia talmente travolgente che nelle scene comiche a volte facevo fatica a non ridere, Antonello Fassari è prezioso con i suoi racconti di una vita di esperienza in teatro e in tv, e poi Catherine Bertoni, Ludovica Bizzaglia e Francesca Valtorta, che, a dispetto dei personaggi che interpretano, sono attrici di grande profondità, accoglienti e generose. Erano ruoli difficili i loro, hanno dato spessore alla cattiveria e alla superficialità. Che dire di Michela? Insieme abbiamo vissuto momenti estremamente divertenti e momenti dolorosi in cui lei mi prendeva per mano. Si è creata una relazione molto profonda nello stare in scena, non smetterò mai di esserle grata.

Hai una lunga esperienza teatrale. Per quanto si tratti sempre di recitare per il pubblico, è un mondo distanti rispetto ai set televisivi o cinematografici. Dal tuo punto di vista quali sono i pro e contro di questi due aspetti del lavoro di un attore o un'attrice?

Nello studio e nella preparazione il mio approccio è lo stesso, qualunque sia il contesto lavorativo. Credo che oggi più che mai l’aspetto più difficile di questo lavoro sia la precarietà. Sia in teatro che in cinema, non sono rare le proposte al ribasso e in più il mondo dell’audiovisivo sta vivendo un momento di forte crisi anche a causa della tax credit. Il risultato è che ci sono attrici e attori bravissimi che non riescono a fare nemmeno un provino e questo può essere davvero frustrante.

Se riguardi il tuo percorso di formazione e professionale, riesci a individuare un momento in cui qualcosa stava per cambiare ma una decisione da te presa ti ha portato fino ad oggi? Una decisione di cui sei orgoliosa.

In pandemia c’è stato un attimo in cui ho pensato seriamente di cambiare mestiere perché dinnanzi all’emergenza sanitaria che stavamo vivendo, il nostro comparto è stato il primo ad essere sacrificabile. Nonostante siano nate associazioni e gruppi di categoria, e molto si stia facendo, siamo ancora un settore che ha poche tutele. Allora ho avuto il coraggio ma anche l’opportunità di non cedere alla tentazione di mollare tutto perché in verità è una prospettiva che a tutt’oggi non mi corrisponde. Ogni volta che faccio una scelta di cuore, che mi fido del mio istinto, sono orgogliosa di me.