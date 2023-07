Finché notte non ci separi: al via le riprese della commedia con Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano

News Cinema

È in lavorazione a Roma una commedia molto movimentata dal titolo Finché notte non ci separi. I protagonisti sono Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano e la regia è di Riccardo Antonaroli.

Pilar Fogliati torna al cinema, non in veste di regista ma di attrice protagonista. Il film è una commedia romantica e movimentata di cui sono cominciate a Roma le riprese, che si concluderanno la prima settimana di agosto. Il titolo è Finché notte non ci separi.

L'altro interprete principale di Finché notte non ci separi è Filippo Scicchitano, che abbiamo visto di recente nella fiction con Luisa Ranieri Lolita Lobosco e che da giovedì 13 sarà nelle nostre sale nella commedia romantica e fantastica Cattiva Coscienza. La regia, invece, è di Riccardo Antonaroli, che lo scorso anno ha esordito nel lungometraggio con La Svolta. Il suo corto Cani di Razza ha vinto, nel 2017, un Nastro d'Argento.

La trama di Finché notte non ci separi

Finché notte non ci separi racconta la rocambolesca prima notte di nozze di due giovani sposi, che si tramuterà in un viaggio notturno capace di far riflettere, nonostante il tono scanzonato, sul matrimonio e i suoi compromessi e sull'inestricabile mistero dell'amore. A fare da sfondo alla vicenda sarà una Roma inedita, segreta e carica di fascino. Il film, che è prodotto da Rodeo Drive e Life Cinema, prende ispirazione dalla commedia israeliana Honeymood di Talya Lavie.

Tornando ai protagonisti di Finché notte non ci separi, ricordiamo che Pilar Fogliati non ha recitato solamente in Romantiche ma anche in Forever Young, Gli Indifferenti e Corro da te. Lo scorso anno è stata la protagonista della miniserie Netflix Odio il Natale. Filippo Scicchitano, che ha esordito in Scialla!, ha una filmografia più vasta, che include Un giorno speciale, Allacciate le cinture e Non è un paese per giovani.