Final Destination: creatività genialmente macabra per la promozione del nuovo film Bloodlines

Il 6° capitolo della saga intitolato Final Destination: Bloodlines arriva al cinema in Italia il 15 maggio, mentre negli USA il reparto marketing si scatena con idee promozionali che non passano inosservate.

Una premessa tanto semplice con un potenziale pienamente messo a frutto per il divertimento degli spettatori, tanto da essere diventata cult. La saga di Final Destination ritorna dopo 14 anni di assenza con il nuovo e sesto capitolo intitolato Bloodlines, per la gioia di chi è cresciuto con questo filone horror in cui la Morte non è personificata in un tristo mietitore, ma è un'entità invisibile travestita da destino infausto.

Parte della campagna promozionale per il Final Destination: Bloodlines, che esce in Italia il 15 maggio e il giorno successivo nel Nord America, ha permesso al reparto marketing di azzardare un po' sulla creatività. Nella foto in alto si vede montato sopra il tetto di un edificio un gigantesco cartellone pubblicitario incompleto, perché tragici eventi sono capitati agli "addetti" ancora appesi ai cavi. Qui sotto, invece, l'imponente e insanguinato tir che trasporta tronchi in legno è stato avvistato a Toronto, Canada, ci riporta alla memoria una delle scene più memorabili della saga in cui un autoarticolato simili iniziava a perdere il carico scatenando una scia di incidenti mortali. In questo caso il film era Final Destination 2.

Final Destination Bloodlines è diretto da Adam Stein e Zach Lipovsky su uno script firmato da Guy Busick (sceneggiatore dei due nuovi Scream e di Abigail) e Lori Evans Taylor, anche autori del soggetto assieme al produttore Jon Watts (che è il regista dell'ultima trilogia di Spider-Man). Fanno parte del cast Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lore, Rya Kihlstedt, Brec Bassinger e Tony Todd, quest'ultimo tornato nei ricorrenti panni del becchino, ma morto lo scorso novembre perché già malato durante le riprese del film.

Final Destination: Bloodlines, trama e trailer del film