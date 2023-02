Fielmann celebra il nuovo film Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania con attività e progetti speciali

News Cinema

Fielmann, azienda leader in Germania del settore eyewear retail, sigla la prima attività di co-marketing con The Walt Disney Company Italia, in occasione dell'arrivo nei cinema del nuovo film Marvel Studios, Ant-Man and The Wasp: Quantumania, ora nelle sale italiane.

La collaborazione tra Fielmann e la nuova avventura firmata Marvel Studios rende omaggio alla campagna Fielmann: Mostra il tuo potere. Fielmann, infatti, crede nel potere nascosto di ogni persona, potere che gli ottici Fielmann cercano di esaltare attraverso la democratizzazione della visione perfetta come strumento di espressione personale, impegnandosi a soddisfare i desideri e bisogni dei propri clienti, fornendo sempre soluzioni personalizzate accessibili a tutti.

Per questo motivo, fino al 28 febbraio, Fielmann invita i clienti nei propri store per scoprire le attività e i progetti speciali sviluppati in collaborazione con Ant-Man and The Wasp: Quantumania e la speciale promozione che permetterà ai clienti Fielmann di ottenere uno sconto di 50 euro su un nuovo paio di occhiali a fronte di una spesa minima di 100 euro*.

Da sempre Fielmann crede nel potere degli occhiali, perché non solo consentono di vedere meglio, ma ci donano una straordinaria forza: la fiducia in noi stessi e la possibilità di sentirci a nostro agio in qualsiasi situazione. Gli occhiali perfetti ci aiutano a esaltare il nostro superpotere interiore per raggiungere traguardi che non sembravano possibili guardando il mondo con una nuova prospettiva.

L’attenzione nei confronti del cliente e il valore delle persone sono da sempre centrali rispetto a ogni decisione ed è ciò che ha permesso ai clienti Fielmann di dare fiducia all’azienda. Con oltre 27 milioni di clienti in 16 paesi d’Europa, Fielmann ha democratizzato il settore ottico, offrendo i grandi marchi al miglior prezzo garantito. Dal 2015, Fielmann è già sbarcata in 11 regioni. È presente in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto Adige, Veneto e Umbria.

*Termini e condizioni su iltuosuperpotere.it