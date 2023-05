Fidanzata in affitto, il trailer italiano con una sensuale e disperatissima Jennifer Lawrence

News Cinema

Jennifer Lawrence tornerà presto al cinema come protagonista di Fidanzata in affitto: nel primo trailer introduce Maddie, una donna disperata che cerca di far fronte alle spese accettando un bizzarro lavoro.

Jennifer Lawrence interpreta una donna disposta a tutto pur di salvarsi dalle sabbie mobili finanziarie. Maddie, la protagonista di Fidanzata in affitto, è una ragazza come tante che lavora come Uber ma non basta a far fronte alle spese che si accumulano drasticamente. Quando poi rischia di perdere la casa d’infanzia dov’è cresciuta, Maddie avverte il bisogno di accettare qualsiasi cosa le capiti sotto tiro ed ecco che si imbatte in un bizzarro annuncio di lavoro su Craigslist. Genitori elicottero cercano una ragazza per "intrattenere" il loro figlio 19enne prima che parta per il college. Cosa farà Maddie? La risposta è nel trailer italiano distribuito da Sony Pictures.

Fidanzata in affitto, Jennifer Lawrence è Maddie nel primo trailer italiano

Intitolata in lingua originale No Hard Feelings, la commedia vietata ai minori diretta da Gene Stupnitsky segue le disavventure di una giovane donna il cui obiettivo è “frequentare” un adolescente prima che parta per il college. I suoi genitori hanno assunto Maddie affinché la ragazza potesse aiutare Percy a prepararsi per una vita lontana da casa e possibilmente a capire come comportarsi con le donne. Percy, però, è un ragazzo estremamente introverso, timido e poco collaborativo e renderà il compito di Maddie complicato. Dopo Don’t Look Up, Jennifer Lawrence torna sulla scena con una commedia “scorretta”, il cui ruolo è stato pensato appositamente per lei, come raccontato dal regista al CinemaCon 2023. Com’è possibile?, vi chiederete. La risposta è semplice: attrice e regista sono amici da tempo, per cui è stato facile per il regista immaginarsi immediatamente Jennifer Lawrence nelle vesti di Maddie.