Festival di Venezia 2025: Valeria Golino, Gianni Di Gregorio e il programma delle Giornate degli Autori

Presentato il programma completo delle Giornate degli Autori, con un concorso costituito da nove titoli più eventi speciali e il consueto appuntamento con Notti veneziane. Conosciamolo meglio.

Dopo la selezione ufficiale e la Settimana della critica, si completa il programma della prossima edizione del Festival di Venezia con la XXII edizione delle Giornate degli Autori, promosse da ANAC e 100autori, altra sezione parallela e autonoma della Mostra. Occasione per mettere in risalto i numeri della selezione ufficiale, curata dalla direttrice artistica Gaia Furrer. Dieci titoli in concorso, un film di chiusura fuori concorso e cinque eventi speciali, cui si aggiungono i due corti del progetto Miu Miu Women’s Tales e le Notti Veneziane, realizzate in accordo con Isola Edipo (con nove titoli di produzione maggioritaria italiana).

Tutti i film presentati sono in anteprima mondiale e rappresentano una finestra sul mondo che porterà gli appassionati in venti nazioni e culture diverse con eterogeneità di stili e linguaggi, una forte presenza del documentario di creazione, e “una speciale attenzione ai temi della memoria, del racconto personale, dello spaesamento culturale, riflesso generato negli artisti dai drammi in cui siamo immersi”.

Da segnalare fra i titoli più attesi, La Gioia di Nicolangelo Gelormini, interpretato da Valeria Golino, Saul Nanni, Jasmine Trinca e Francesco Colella, che uscirà in sala per Vision Distribution, presentato in concorso come unico titolo italiano. Viene descritto come la storia di “due donne agli antipodi in una Torino estraniante. Attraverso lo stesso ragazzo, amante della prima e figlio della seconda, entrambe le donne cercheranno di migrare dall’ordinario allo straordinario. La commedia, però, si trasformerà in tragedia. Il film è ispirato a un fatto di cronaca”.

Il film di chiusura, fuori concorso, è l’italiano Come ti muovi, sbagli che segna il ritorno al Lido di Venezia di Gianni Di Gregorio dopo la vittoria del Leone del Futuro con Pranzo di ferragosto (2008). “La vita monotona e serena di un professore in pensione (lo stesso Di Gregorio) viene scombussolata dall’arrivo inaspettato e dirompente di figlia (Greta Scarano) e nipotini. Un inno all’amore che scalda il cuore”. Fra gli eventi fuori concorso anche il nuovo lavoro di Gianluca Matarrese, Il quieto vivere, che mescola documentario e messa in scena per raccontare una faida famigliare apparentemente piccola ma che, invece, assume contorni epici e grotteschi. “Una tragicommedia domestica che riflette sull’incomunicabilità e sull’inesorabile teatralità del vivere”.

“In molti dei titoli selezionati”, dichiara Gaia Furrer, “si insegue la vita, la costruzione, la relazione. Si cerca di rielaborare il lutto per superarlo e guardare possibilmente al mondo come a un luogo ospitale. Si prova a colmare la distanza provocata dall’esilio. Nelle storie che presentiamo in questa nuova edizione delle Giornate degli Autori emerge spesso il tentativo ostinato di ricucire fratture con il passato, con l’altro, con se stessi. L’amore diventa un gesto di ribellione, la memoria un atto politico, l’infanzia e l’adolescenza un tempo di verità.”

A premiare quest’anno il miglior film del concorso con il GdA Director’s Award (un premio di € 20.000 per regista e distributore internazionale) sarà la giuria presieduta dallo scrittore e regista norvegese Dag Johan Haugerud, vincitore dell’Orso d’oro alla Berlinale 2025 e rivelatosi alle Giornate nel 2019 con Barn. Insieme a lui la produttrice italiana di Vermiglio, Francesca Andreoli, la regista franco-palestinese Lina Soualem (alle Giornate nel 2023 con Bye Bye Tiberias), il film curator del MoMA di New York Josh Siegel, il direttore della fotografia tunisino Sofian El Fani. Come sempre, inoltre, saranno gli spettatori della Sala Perla ad assegnare il Premio del Pubblicotra i film della selezione ufficiale mentre la giuria di Europa Cinemas sceglierà il vincitore del Label tra i film europei delle Giornate.

“Sarà un’edizione importante”, dichiara Francesco Ranieri Martinotti, Presidente delle Giornate degli Autori, “non solo perché è incastonata in una Mostra ricca di titoli attesi, ma per l’accurato lavoro di cesello di Gaia Furrer e di tutto il nostro staff. I gioielli della nostra collezione internazionale sono fatti di pietre rare che arrivano da Paesi spesso assenti dalla ribalta dei grandi festival, mentre la produzione nazionale attinge alla ricca miniera degli autori italiani che da noi trovano spazio e attenzione anche nelle Notti Veneziane. Un’esposizione di voci, temi, protagonisti che mostrano, una volta di più, la vocazione della nostra sezione in cui la parola va di pari passo con l’immagine e rappresenta una reale ‘diversità’ all’interno di tutta la Mostra. Un impulso potente dato non solo dalla rinnovata coesione tra le associazioni degli autori, sceneggiatori, registi, musicisti e adattatori, ma da tutti i creativi dell’arte cinematografica raccolti sotto l’egida della SIAE, con cui promuoviamo numerose iniziative, prima fra tutte il terzo appuntamento internazionale de La Déclaration des Cinéastes.”