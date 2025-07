Festival di Venezia 2025: ecco il programma dei restauri di Venezia Classici

News Cinema

Come d'abitudine, sono quelli dei film restaurati che verranno presentati nella sezione Venezia Classici - curata dal direttore Alberto Barbera in collaborazione col nostro Federico Gironi - i primi titoli che vengono annunciati dalla Mostra del Cinema.

In attesa di scoprire il 22 luglio programma del Concorso e delle altre sezioni "contemporanee" del Festival di Venezia 2025, ecco che come d'abitudine le prime anticipazioni sui film che si vedranno al Lido dal 27 agosto al 6 settembre sono quelle che riguardano i restauri che verranno presentati nella sezione Venezia Classici, curata dal direttore della Mostra Alberto Barbera con la collaborazione del nostro Federico Gironi.

I documentari sul cinema che compongono l'altra faccia della sezione verranno invece annunciati il 22 con il resto della selezione ufficiale.

Venezia Classici, sia nella sua parte dedicata ai restauri che in quella sui documentari sul cinema è una sezione competitiva. Sarà il regista Tommaso Santambrogio (Taxibol, Gli oceani sono i veri continenti) a presiedere la Giuria di studenti di cinema composta da 24 studenti - ognuno indicato dai docenti dei diversi corsi di cinema delle università italiane, dei DAMS e della veneziana Ca’ Foscari - che, per il 12° anno, assegnerà il Premio Venezia Classici per il miglior film restaurato.

Ecco come il direttore Alberto Barbera illustra il programma dei restauri di Venezia Classici:

«Anno dopo anno, il programma di Venezia Classici si propone di acquisire una sempre maggiore apertura, da un lato verso i grandi capolavori e i maestri indiscussi della storia del cinema, e dall’altro spingendo alla scoperta - o alla riscoperta - di titoli e autori caduti in un cono d’ombra ingeneroso.

Il tentativo è di restituire parte della ricchezza del grande cinema, senza trascurare l’attenzione ai suoi generi, come testimoniano ad esempio i quattro titoli italiani della nostra selezione: si va da un fondamentale titolo del neorealismo come Roma ore 11 di Giuseppe De Santis, da tempo ormai sottratto alla sottovalutazione iniziale, a una perla ritrovata del cinema di genere nostrano come Lo spettro che Riccardo Freda firmò con lo pseudonimo di Robert Hampton, passando per le due diverse ma altrettanto interessanti declinazioni della commedia all’italiana: Il magnifico cornuto di Antonio Pietrangeli, con un magnifico Ugo Tognazzi, e Ti ho sposato per allegria, il film che Luciano Salce diresse portando al cinema, con Monica Vitti protagonista, l’omonimo testo di Natalia Ginzburg. Il restauro ha consentito a Cinecittà di reintegrare due sequenze tagliate dalla censura, che si credevano perdute.

La stessa varietà di generi e registri si ritrova nei film che provengono invece dagli Stati Uniti: il genere quintessenziale del cinema americano, il western, è rappresentato da una delle sue espressioni più riuscite, ovvero Quel treno per Yuma di Delmer Daves, ma anche da quella declinazione insolita e musicale diretta e orchestrata da Hugo Fregonese nel suo Il marchio del rinnegato. Il genio comico di Jerry Lewis esplode irresistibile in uno dei suoi film meno conosciuti ma più divertenti, Il delinquente delicato. Meritevole di doverosa rivalutazione è infine il film di Joseph L. Mankiewicz, quell’Amaro destino che vede un grande Edward G. Robinson nei panni di un banchiere italo-americano.

Co-produzione tra USA e Gran Bretagna è invece uno dei capolavori di Stanley Kubrick, Lolita, che questo geniale autore trasse dallo scandaloso romanzo di Vladimir Nabokov, affidando a James Mason e Sue Lyon i ruoli principali.

Ben rappresentato è anche il cinema europeo, con il primo film di Manoel de Oliveira, Aniki-Bóbó, e quel Destino cieco di Krzysztof Kieślowski che è stato un formidabile prodromo per il celeberrimo Decalogo. Il giovane Pedro Almodóvar torna a Venezia con lo spudorato Matador, mentre a chiudere la pattuglia europea ritorna uno dei capolavori di Marcel Carné, Il porto delle nebbie, il film con Jean Gabin e Michèle Morgan premiato alla Mostra del Cinema del 1938.

Spostando lo sguardo verso est, incontriamo Bashu, il piccolo straniero, il film diretto nel 1989 da Bahram Beyzai che è uno dei film iraniani più amati dagli spettatori del suo paese, per spostarci poi in India con Due ettari di terra di Bimal Roy, uno dei capolavori del cinema indiano degli anni Cinquanta, caratterizzato da una chiara ispirazione neorealista.

Infine, l’Estremo Oriente: dal Giappone arrivano La chiave di Kon Ichikawa, torbido e morboso film tratto dal romanzo di Jun'ichirō Tanizaki che anni dopo ha ispirato anche Tinto Brass per l’omonimo suo film, e il sontuoso Kwaidan di Masaki Kobayashi, che vedremo in una versione integrale fino a questo momento inedita. E poi, il film più recente della nostra selezione, lo straordinario Vive l’amour di quel maestro indiscusso del cinema che è Tsai Ming-liang, di ritorno a Venezia dopo che conquistò il Leone d’oro nel 1994.»

Questo l’elenco completo dei restauri di Venezia Classici selezionati per l’82. Mostra:

MATADOR

di PEDRO ALMODÓVAR (Spagna, 1986, 102’, colore)

restauro: Video Mercury Films

BASHÚ, GHARIBEH KOUCHAK (BASHU, IL PICCOLO STRANIERO)

di BAHRAM BEYZAI (Iran, 1986, 120’, colore)

restauro: Roashana Studios con il supporto dell’Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adults (KANOON) – presentato da mk2 Films

LE QUAI DES BRUMES (IL PORTO DELLE NEBBIE)

di MARCEL CARNÉ (Francia, 1938, 92’, B/N)

restauro: Studiocanal e la Cinémathèque française con il supporto di Centre national du Cinéma et de l’image animée e di CHANEL

3:10 TO YUMA (QUEL TRENO PER YUMA)

di DELMER DAVES (USA, 1957, 92’, B/N)

restauro: Sony Pictures Entertainment

ANIKI-BÓBÓ

di MANOEL DE OLIVEIRA (Portogallo, 1942, 72’, B/N)

restauro: Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema

ROMA ORE 11

di GIUSEPPE DE SANTIS (Italia, 1952, 105’, B/N)

restauro: Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale

LO SPETTRO

di RICCARDO FREDA (Italia, 1963, 95’, colore)

restauro: Severin Films

MARK OF THE RENEGADE (IL MARCHIO DEL RINNEGATO)

di HUGO FREGONESE (USA, 1951, 81’, colore)

restauro: Universal Pictures

KAGI (LA CHIAVE)

di KON ICHIKAWA (Giappone, 1959, 107’, colore)

restauro: Kadokawa Corporation

PRZYPADEK (DESTINO CIECO)

di KRZYSZTOF KIEŚLOWSKI (Polonia, 1981, 123’, colore)

restauro: DI Factory

KAIDAN (KWAIDAN – STORIE DI FANTASMI)

di MASAKI KOBAYASHI (Giappone, 1965, 183’, colore)

restauro: Toho

LOLITA

di STANLEY KUBRICK (USA, 1962, 153’, B/N)

restauro: The Criterion Collection, Warner Bros.

HOUSE OF STRANGERS (AMARO DESTINO)

di JOSEPH L. MANKIEWICZ (USA, 1949, 101’, B/N)

restauro: Walt Disney Studios, The Film Foundation

THE DELICATE DELINQUENT (IL DELINQUENTE DELICATO)

di DON MCGUIRE (USA, 1957, 101’, B/N)

restauro: Paramount

IL MAGNIFICO CORNUTO

di ANTONIO PIETRANGELI (Italia, Francia, 1964, 124’, B/N)

restauro: Fondazione Cineteca di Bologna in collaborazione con Compass Film

DO BIGHA ZAMIN (DUE ETTARI DI TERRA)

di BIMAL ROY (India, 1953, 120’, B/N)

restauro: Film Heritage Foundation – India, The Criterion Collection

TI HO SPOSATO PER ALLEGRIA

di LUCIANO SALCE (Italia, 1967, 102’, colore)

restauro: Cinecittà S.p.A.

AIQING WANSUI (VIVE L’AMOUR)

di TSAI MING-LIANG (Taipei, 1994, 119’, colore)

restauro: Taiwan Film and Audiovisual Institute