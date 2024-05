Festival di Cannes 2024: si parte fra polemiche MeToo e star sul red carpet

News Cinema

Una 77esima edizione che parte con la comicità stralunata e dirompente di Quentin Dupieux che in Le Deuxieme Acte ironizza su Intelligenza artificiale, politicamente corretto e i capricci degli attori. Cosa ci dovremo aspettare al Festival di Cannes 2024.

La politica è pronta a irrompere nelle giornate del 77esimo Festival di Cannes, fra l'agitazione dei precari che reclamano attenzione, la guerra a Gaza e voci sempre più insistenti di nuove inchieste scottanti per il MeToo francese, che coinvolgerebbero pezzi da novanta del cinema transalpino.





Ci sarebbero però anche i film, per fortuna, a partire dalla nuova commedia, seppure venata di malinconia, di Quentin Dupieux. Il prolifico e dissacrante regista di Yannick e Daaaaaalí! aprirà il festival con Le Deuxième Acte (in sala prossimamente per I Wonder Pictures). Protagonista un terzetto di star, Léa Seydoux, Louis Garrel e Vincent Lindon, insieme all'emergente Raphaël Quenard.

Vediamo insieme cosa ci attende per i prossimi undici giorni del Festival di Cannes 2024, una video guida introduttiva ai film più attesi e agli ospiti che renderanno speciale questa 77esima edizione