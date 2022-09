Festa in casa Muppet: a dicembre su Disney+ la versione restaurata del film arricchita da una canzone perduta

News Cinema

L'11 dicembre i simpatici Muppet tornano a farci ridere e sognare in una versione restaurata di Festa in casa Muppet, trasposizione di Canto di Natale di Charles Dickens. Il film sarà su Disney+ e ascolteremo l'inedita canzone When Love is Gone.

Una delle buone notizie arrivate dall'evento D23 A Los Angeles riguarda dei simpaticissimi pupazzi che conosciamo da tempo immemore e che hanno allietato la nostra infanzia: i Muppet. Nel corso di un panel dedicato al trentesimo anniversario di Festa in casa Muppet, la Disney ha infatti annunciato l'uscita, l'11 dicembre su Disney+ , di una versione restaurata del film.

Come sarà Festa in casa Muppet restaurato

Non sappiamo se la versione di cui parla la Disney sarà o no in 4K, ma di sicuro conterrà una canzone che è stata esclusa da Festa in casa Muppet e che si intitola "When Love is Gone". A decidere di non lasciarla nel film è stato, poco prima dell'uscita in sala, Jeffery Katzenberg, all'epoca amministratore delegato della Disney. Il potentissimo co-fondatore della Dreamworks Animation riteneva il brano senza personalità ed era convinto che ai bambini non sarebbe piaciuto. Secondo molti non fu una mossa astuta, perché la canzone era bellissima, struggente e per niente noiosa. Qualcuno è riuscito ad ascoltarla grazie a un'edizione in DVD del film. Ecco la scena:

Festa in casa Muppet: cosa bisogna sapere

Festa in casa Muppet è uscito nel 1992 ed era diretto da Brian Henson, figlio di quel Jim Henson conosciuto come il creatore dei Muppet. Henson morì nel 1990 e la Disney voleva acquistare i diritti dei favolosi pupazzi ma non ci riuscì, però finanziò tanto Festa in casa Muppet quanto I Muppet nell'isola del tesoro. L'idea era quella di rivisitare attraverso i Muppet alcuni classici della letteratura, il primo dei quali era "Canto di Natale" di Charles Dickens. Purtroppo, l'insuccesso di I Muppets e il mago di Oz, uscito solamente in home video, pose fine all'esperimento.

Festa in casa Muppet è ancora oggi considerato sia uno dei migliori film dei Muppet che uno dei più interessanti adattamenti di "Canto di Natale". L'arcigno Ebenezer Scrooge era interpretato da Michael Caine, mentre gli altri ruoli erano affidati ai Muppet. C'era anche il personaggio di Charles Dickens, e inizialmente qualcuno pensò di dare vita a un muppet apposito, ma poi la produzione cambiò idea e la parte andò a Gonzo, che con la sua "performance" convinse tutti.