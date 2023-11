FernGully, dopo il trentennale annunciati remake dal vero e nuovi seguiti

News Cinema

Il marchio di FernGully, che portò a due popolari film di animazione negli anni Novanta, è stato rilevato dalla Machine Media Advisors, che ne ha messo in cantiere un remake dal vero ed eventuali nuovi seguiti animati.

Chissà se qualcuno di voi ricorderà il film di animazione FernGully - Le avventure di Zak e Crysta: nel 1992 si rivelò discretamente popolare al botteghino americano, anche se poi da noi approdò solo in home video. La fiaba ecologica vedeva tra i doppiatori originali persino Robin Williams nei panni di un pipistrello svalvolato, e ora i nuovi proprietari del marchio stanno pensando a un revival, tra remake dal vero e nuovi sequel.





FernGully, una saga animata discretamente popolare

FernGully - Le avventure di Zak e Crysta (FernGully - The Last Rainforest) debuttò nella primavera del 1992 negli USA: si era nel pieno del Rinascimento Disney degli anni Novanta, e sicuramente ne beneficiò dal punto di vista dei finanziamenti anche questo film animato. Realizzato in quello stile, fu creato dalla Kroyer Films di Bill Kroyer e distribuito dalla 20th Century Fox. Per 24 milioni di dollari di budget, ne raccolse altrettanti negli Stati Uniti e all'incirca una trentina nel mondo, floppando al cinema ma guadagnandosi via via un traino di culto nell'home video, dove peraltro arrivò direttamente in alcuni paesi come il nostro, saltando la sala. Vi si raccontava di una bella fata nella foresta pluviale australiana, che rimpiccioliva un ragazzo umano, convertendolo alla causa della difesa del luogo da persone senza scrupoli (e da una minaccia antica che avevano risvegliato). Il cast vocale originale comprendeva Robin Williams come Batty Koda, un pipistrello fuori di testa scappato da un laboratorio, e Tim Curry in quelli del malvagio Hexxus. La colonna sonora schierava persino Elton John! Fu il primo film a essere proiettato all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, per via dei suoi temi ambientali, oggi più che mai validi.

Proprio per questa ragione la Machine Media Advisors LLC ha acquisito tutti i diritti dei personaggi e della saga, e ha ora l'intenzione di rilanciarla: si stanno in questo momento cercando studi interessati a remake dal vero, nuovi sequel, metaversi, musical di Broadway e videogiochi. In definitiva, si parla di un rilancio totale e a 360°. Ricordiamo che il lungometraggio ebbe già un sequel ufficiale nel 1998, questa volta riservato unicamente al mercato home video ovunque, e intitolato FernGully - Cuccioli da salvare (FernGully 2: The Magical Rescue), accolto invece con freddezza.