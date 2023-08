News Cinema

Felicità: il trailer del film di e con Micaela Ramazotti in concorso al Festival di Venezia in Orizzonti Extra

È arrivato il trailer di Felicità, che vede Micaela Ramazzotti sia davanti che dietro alla macchina da presa e che sarà in competizione al Festival di Venezia 2023 nella sezione Orizzonti Extra. L'uscita in sala è prevista per il 21 settembre.