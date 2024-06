Federer: Gli ultimi dodici giorni, il trailer ufficiale del documentario in arrivo su Prime Video

News Cinema

In streaming dal 20 giugno sulla piattaforma di Amazon questo film diretto dal premio Oscar Asif Kapadia e da Joe Sabia che racconta uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi.

Dopo aver raccontato il più grande pilota di Formula 1 di tutti i tempi, e il più grande giocatore di calcio mai esistito, Asif Kapadia (il documentarista che oltre a Senna e Diego Maradona ha anche diretto Amy, ovviamente Winehouse) si dà al tennis. È stato lui, infatti, assieme a Joe Sabia, il prescelto per raccontare quello che per molti è stato il miglior tennista di sempre, Roger Federer, e in particolare per raccontare gli ultimi giorni prima del suo sofferto ritiro dai campi di gioco e dai tornei.

Sarà disponibile dal 20 giugno su Prime Video Federer: Gli ultimi dodici giorni, film documentario basato su materiale esclusivo, nato come home video non destinato alla visione pubblica, che ci racconta il grandissimo tennista svizzero nella sua versione più vulnerabile e sincera, mentre dice addio a uno sport e ai fan che hanno plasmato la sua vita negli ultimi due decenni. Anche arricchito da interviste a rivali leggendari che per Federer sono stati anche amici intimi, come Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray, il docufilm offre un accesso senza precedenti alla relazione tra queste stelle senza eguali.

Questo è il trailer italiano ufficiale di Federer: Gli ultimi dodici giorni: