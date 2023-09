Fear the Night, Maggie Q lotta per la sopravvivenza su Prime Video

News Cinema

Fear the Night è disponibile da oggi in esclusiva su Prime Video e propone una Maggie Q particolarmente agguerrita, disposta a tutto pur di sopravvivere ad un attacco a sorpresa.

Maggie Q avrà anche messo da parte Nikita, ma quelle vibes l’accompagnano anche in Fear The Night, un thriller dalle sfumature horror disponibile in esclusiva su Prime Video a partire da giovedì 7 settembre 2023. Scritto e diretto da Neil LaBute, segue un gruppo di donne intente a festeggiare nella notte peggiore della loro vita. Per fortuna, ad aiutarle, c’è Tess, veterana di guerra che ha servito in Iraq e che (per deformazione professionale) è preparata ad ogni rischio possibile.



Guarda subito Fear The Night in esclusiva su Prime Video

Fear The Night, la trama del film con Maggie Q su Prime Video

Tess ha raggiunto sua sorella per l’addio al nubilato. Per l’occasione, otto amiche hanno scelto una remota fattoria a conduzione familiare sulle colline della California, pensando di poter festeggiare indisturbate. Quella notte, però, scopriranno di non essere così isolate come credevano. Poco distante, Tess ha notato l’attenzione morbosa di un paio di uomini, armati di fucile, e avverte un brivido lungo la schiena: c’è qualcosa che non va. E quei sospetti diventano realtà quando, dopo diversi drink e la performance di uno spogliarellista, arrivano degli intrusi mascherati che minacciano di ucciderle. La prima vittima è Rose, così restano in sette. Sarà Tess a guidare le amiche verso la sopravvivenza, spiegando loro come comportarsi e come agire per arrivare vive all’indomani. Non sarà un compito facile, perché gli aggressori sembrano determinati ad entrare in casa per impossessarsi di qualcosa di indefinito e, per farlo, vogliono uccidere i testimoni. Ma Tess non vuole saperne di soccombere e deciderà di attaccare a sua volta, coinvolgendo anche le amiche.

A guidare il cast è Maggie Q, volto ben noto in quel di Hollywood che ha già dato prova dell suo talento in prodotti d’azione come la saga di Divergent e Nikita. Al suo fianco in Fear The Night troviamo Kat Foster, Travis Hammer e Gia Crovatin. In merito al thriller, Neil Labute che ha firmato regia e sceneggiatura ha raccontato:

Di cosa hai paura? Il buio? Squali? Il diavolo in persona? Molti grandi film sono stati realizzati utilizzando proprio questi elementi, ma la cosa che mi spaventa sempre di più è l'ignoto. La cosa dietro l'angolo, nel mio armadio, appena fuori dalla porta. Ciò che non riesco a vedere, è ciò che mi spaventa... È l’attesa la cosa più terrificante; aspettando che succeda qualcosa, perché ammettiamolo: nessuno di noi verrà mai attaccato da Jason o Freddy Krueger in una vecchia casa, la maggior parte di noi non verrà mangiata da un grande squalo bianco e pochissimi (se non nessuno) ) di noi credono addirittura nel diavolo, per non parlare poi di aspettarsi di portare in grembo il suo bambino o di farlo scivolare nel corpo e nell'anima del proprio bambino. Oggi il “terrore” viene da noi stessi e da coloro che ci circondano: ci spaventiamo immaginando cosa stanno realmente facendo i nostri vicini e chi è quella nuova persona che si è trasferita nell’appartamento in fondo al corridoio.