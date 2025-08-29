Father, Mother, Sister, Brother: Adam Driver e Tom Waits brindano con il tè nel teaser trailer del film d Jim Jarmush

News Cinema

Il nuovo film di Jim Jarmusch, che si intitola Father, Mother, Sister, Brother e indaga i rapporti familiari, partecipa all'82° Festival di Venezia nel Concorso. Vi facciamo vedere il teaser trailer, che è appena arrivato.

Tra i titoli in concorso del primo weekend dell'ottantaduesima Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia c'è anche l'atteso Father, Mother, Sister, Brother, che segna una nuova collaborazione fra Jim Jarmusch e Adam Driver dopo Paterson e I morti non muoiono. Il film arriverà nelle sale USA il 24 dicembre e sappiamo che da noi sarà distribuito da Lucky Red.

Father, Mother, Sister, Brother è composto da tre storie, ognuna con una diversa ambientazione. Father è ambientato nel nord-est degli Stati Uniti, Mother a Dublino, e Sister Brother a Parigi. Il film è una commedia attraversata da momenti di malinconia ed è interpretata anche da Tom Waits, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Vicky Krieps, Sarah Greene, Indya Moore, Luka Sabbat e Françoise Lebrun. Li vediamo tutti, o quasi, nel teaser trailer ufficiale del film, che comincia con Tom Waits, Adam Driver e Mayim Bialik che brindano ai rapporti familiari, facendo cin-cin con tre tazze di tè. La scena è ironica e stabilisce il tono intimo e quasi pacato del film, in cui sembrano non mancare momenti di imbarazzo fra i personaggi. Proprio le relazioni familiari sono al centro dei vari racconti.

Father, Mother, Sister, Brother: Il Teaser Trailer Ufficiale del Film di Jim Jarmusch, con Tom Waits, Adam Driver, Cate Blanchett, Vicky Krieps e Charlotte Rampling - HD

Father Mother Sister Brother: Jarmusch parla del film

È dal 2019 che Jim Jarmusch non dirige un film: l'ultimo è stato il sopracitato I morti non muoiono, nel quale recitava anche Tom Waits. Di Father, Mother, Sister, Brother il regista ha detto:

Father Mother Sister Brother è una sorta di anti-film d'azione, il cui stile discreto e pacato è attentamente costruito per consentire l'accumularsi di piccoli dettagli, quasi come fiori disposti con cura in tre delicate composizioni. Le collaborazioni con i magistrali direttori della fotografia Frederick Elmes e Yorick Le Saux, il brillante montatore Affonso Gonçalves e altri collaboratori di lunga data elevano a una forma di cinema puro ciò che è iniziato come parole su carta.

È la prima volta che Jim Jarmusch partecipa al concorso del Festival di Venezia. Nel 2003 aveva portato in laguna, fuori concorso, Coffee and Cigarettes. Il regista è invece un grande frequentatore del Festival di Cannes, dove ha vinto il Grand Prix Speciale della Giuria nel 2005 con Broken Flowers e il Premio per il Contributo Artistico nel 1989 con Mystery Train - Martedì notte a Memphis.