Fast X, svelato il poster ufficiale del film con Vin Diesel e il primo trailer è in arrivo!

Mancano pochi giorni all'uscita del primo trailer di Fast X, decima pellicola della saga di Fast & Furious e Vin Diesel ha condiviso con i fan il primo poster ufficiale del film.

La popolare saga di Fast&Furious si avvia verso la sua conclusione con un capitolo finale diviso in due parti: Fast X previsto per questa primavera e un altro film, ancora senza titolo, che uscirà al cinema a febbraio 2024. In occasione dell'arrivo del trailer, Vin Diesel ha condiviso su Instagram il primo poster ufficiale del film.

Fast X, Vin Diesel condivide con i fan il primo poster del film

In attesa del primo trailer di Fast X sono già iniziate a circolare le prime foto dal set - come quella di Michelle Rodriguez nel ruolo di Letty - e di video del dietro le quinte, in cui è possibile vedere Vin Diesel e Jason Momoa scherzare tra una scena e l'altra. Ed è sempre Vin Diesel che ha condiviso sul suo account Instagram il primo poster ufficiale di Fast X dedicato al suo personaggio, Dominic Toretto. La tagline del poster anticipa il finale del franchise con l'emblematica frase: "The end of the road begins" e precederà l'uscita del primo trailer, prevista per il 10 febbraio 2023.

Come sequel di F&F9, Fast X riprenderà dal finale del film, con la cyberterrorista Cipher (Charlize Theron) intenzionata ad allearsi con un nuovo villain, il misterioso Dante (Jason Momoa) per eliminare una volta per tutte Dom Toretto.

Nel cast, tra le new entry ci sarà anche Rita Moreno - vincitrice del Premio Oscar come Miglior Attrice non protagonista per la sua interpretazione di Anita in West Side Story del 1961 - nel ruolo della nonna di Dom e Brie Larson. Torneranno anche gli storici interpreti della squadra di Fast&Furious: Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Lucaris, Jordana Brewster, Sung Kang, Nathalie Emmanuel e Jason Statham. Diretto da Louis Leterrier, Fast X uscirà al cinema il 18 maggio 2023.