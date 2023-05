Fast X - Meadow Walker rivela il suo cameo con una foto dal set

News Cinema

Meadow Walker, figlia del compianto Paul, ha condiviso una foto del suo cameo in Fast X, ricordando anche suo padre a circa dieci anni dalla sua prematura scomparsa.

Fast X - decimo capitolo dell'adrenalinica saga Fast & Furious - è pronto a debuttare nelle sale la prossima settimana - precisamente dal 18 maggio in Italia e dal 19 negli Stati Uniti. Il lungometraggio potrà contare su un cameo d'eccezione, ovvero quello di Meadow Walker, la figlia del compianto Paul Walker, indimenticato protagonista del franchise, scomparso prematuramente a soli 40 anni nel 2013. In occasione del decimo anniversario della morte di suo padre e dell'imminente uscita di Fast X, Meadow ha quindi condiviso una foto che svela il suo personaggio, corredata da una lunga didascalia in cui ripercorre gli anni trascorsi sul set al fianco di suo padre.

Fast X - Meadow Walker condivide un toccante ricordo di suo padre

Meadow Walker ha quindi rivelato con una foto su Instagram il look del suo personaggio - che apparirà in scena soltanto per un breve cameo - lasciando però intendere una sua - probabile - maggior partecipazione in Fast 11, capitolo conclusivo del longevo franchise. La giovane star in erba ha poi rivolto un pensiero a suo padre, sottolineando di essere orgogliosa di portare in scena la sua eredità:

Un'anteprima del mio cameo in Fast X. Il primo film è stato distribuito nelle sale quando avevo un anno! Sono cresciuta sul set guardando mio padre, Vin, Jordana, Michelle, Chris e il resto del casto da un monitor. Grazie a mio padre sono nata all'interno della famiglia di Fast. Non posso credere che adesso ci sono anche io su quegli schermi, insieme a chi mi è stato accanto crescendo. Grazie Louis Letterier per la tua gentilezza, la tua pazienza, il tuo sostegno. Ho la sensazione che tu faccia parte della famiglia sin da quando abbiamo iniziato, e sono felice che sia solo l'inizio. Un ringraziamento speciale a Brandon Birtell, che era il migliore amico di mio padre e adesso è il mio. Questo non sarebbe stato possibile senza di te. Sono così fortunata di onorare l'eredità di mio padre e condividere questo con lui, per sempre. Vi amo tutti immensamente.

Fast X, come accennato anche da Meadow Walker, è diretto da Louis Leterrier - già confermato alla regia dell'undicesimo capitolo -, mentre la sceneggiatura è a cura di Justin Lin, Zach Dean e Dan Mazeau. La trama ruoterà - ancora una volta - intorno al tentativo di Dom Toretto di salvare la sua "famiglia" dagli attacchi della cyber-terrorista Chiper (Charlize Theron), che ha unito le forze con un nuovo, temibile villain, Dante Reyes (Jason Momoa), figlio del signore della droga Herman Reys (Joaquim de Almeida), in cerca di vendetta per la morte del padre avvenuta in Fast & Furious 5. Jason Momoa è la principale new entry del cast, insieme a Rita Moreno - la nonna di Dom Toretto -, Brie Larson - Tess, la figlia di Mr. Nobody, interpretato da Kurt Russell nei capitoli precedenti, - e Daniela Melchior - Isabel, una pilota di street race brasiliana appartenente al passato di Dom. Il resto del cast è poi composto dai volti noti del franchise: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, John Cena e Jason Statham. Fast X sancisce poi il ritorno di Helen Mirren, già apparsa in qualche capitolo della saga. Domani - 12 maggio - si terrà l'anteprima mondiale a Roma, dove l'action movie è stato in gran parte girato. Non resta dunque che attendere l'arrivo dello straordinario cast in Italia.