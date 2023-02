Fast X, Louis Leterrier parla della possibilità di rivedere il personaggio interpretato da Paul Walker nel film

News Cinema

Il regista di Fast X, Louis Leterrier, ha rivelato che potrebbe esserci la possibilità di rivedere Brian O'Conner, il personaggio interpretato dal defunto Paul Walker, nel decimo capitolo del franchise.

Paul Walker è stato uno dei personaggi più amati dell'universo di Fast & Furious: una figura così importante per il Dom Toretto di Vin Diesel e per il resto del cast che anche con la sua dipartita, avvenuta a causa di un tragico incidente, non si è riusciti a lasciarlo andare, ma si è preferito dargli un lieto fine, un ritiro a vita privata con la sua famiglia, in una commovente sequenza in cui la sua strada e quella di Dom si separavano per sempre. Il regista di Fast X, Louis Leterrier ha rivelato che il personaggio tornerà anche per il decimo e penultimo film del franchise.

Fast X, Brian O'Conner sarà nel film?

Dopo la scomparsa dell'attore, Brian O'Conner era ancora vivo nella saga, grazie all'uso della CGI e dei fratelli di Walker che hanno prestato corpo e volto per ricostruirne le fattezze. Sulla presenza del personaggio di O'Conner nel penultimo film del franchise, Leterrier ha rivelato:

"Brian è molto vivo nell'universo di Fast & Furious e hanno stuzzicato molto su di lui nei film precedenti. Nel nono film vediamo la sua macchina avvicinarsi. Questo è qualcosa che è stato pianificato. Questo film si muove tra passato e presente. Vedrete Brian nel passato, ma non nel presente. Questo è qualcosa che tutti abbiamo deciso insieme. La famiglia Walker è ancora parte del franchise, lo vedrete in questo film. Ma deve essere fatto al momento giusto e con il tono giusto."

Secondo diverse teorie dei fan, il coinvolgimento della famiglia di O'Conner potrebbe indicare che qualcuno dei nuovi personaggi è collegato a lui, probabilmente da un vincolo di parentela. Poiché tra le new entry ci sono Rita Moreno, che sarà l'abuelita di Dom, e Jason Momoa come nuovo villain della storia, in molti hanno pensato che la misteriosa Tess, interpretata da Brie Larson, potrebbe essere qualcuno legato a Brian. Anche le parole di Leterrier sulla natura positiva del personaggio, sembrano confermare questa ipotesi. Fast X sarà il penultimo capitolo del franchise e arriverà al cinema il 18 maggio.