Fast X - Il final trailer di quasi cinque minuti svela qualche sorpresa e inedite anticipazioni

Fast X, al cinema dal 18 maggio, è finalmente pronto a mostrarsi nel final trailer, della durata di quasi cinque minuti. Fra ricordi di quanto accaduto e inedite anticipazioni, scopriamo a cosa andrà incontro la famiglia di Dominic Toretto.

Fast X sarà finalmente nelle sale italiane da giovedì - 18 maggio - e in quelle americane dal giorno successivo. In queste ore, Universal ha quindi condiviso il final trailer della pellicola, della durata di quasi cinque minuti, che riepiloga quanto accaduto in quasi vent'anni e mostra qualche inedita anticipazione.

Fast X - Il final trailer tra ricordi e nuove sfide

Fast X è il primo atto di un'ipotetica trilogia, capitolo conclusivo di una saga iniziata ormai vent'anni fa. Diretto da Loius Letterier, il lungometraggio ha quindi l'arduo compito di chiudere alcune questioni in sospeso e spianare la strada a Fast 11 e - forse - a Fast 12. Il trailer, quindi, cerca di tirare le somme di quanto raccontato nei capitoli precedenti, montando insieme sequenze provenienti dagli iconici film della saga. Allo stesso tempo, c'è poi spazio per qualche nuova anticipazione, che riguarda soprattutto il ritorno di Deckard Shaw (Jason Statham) e il villain di Jason Momoa, Dante Reyes. La clip regala infine qualche dettaglio in più sui personaggi di Michelle Rodriguez e Charlize Theron - e sul loro complesso rapporto - e su quello di John Cena, concedendo anche qualche momento di leggerezza.



Fast X: Il Final Trailer esteso del Film - HD

Loius Letterier ha quindi sostituito Justin Lin alla regia, mentre Lin è rimasto coinvolto nel progetto come sceneggiatore - insieme a a Zach Dean e Dan Mazeau. La trama ruoterà - ancora una volta - intorno al tentativo di Dom Toretto di salvare la sua "famiglia" dagli attacchi della cyber-terrorista Chiper (Charlize Theron), che ha unito le forze con un nuovo, temibile villain, Dante Reyes, figlio del signore della droga Herman Reys (Joaquim de Almeida), in cerca di vendetta per la morte del padre avvenuta in Fast & Furious 5. Jason Momoa è la principale new entry del cast, insieme a Rita Moreno - la nonna di Dom Toretto -, Brie Larson - Tess, la figlia di Mr. Nobody, interpretato da Kurt Russell nei capitoli precedenti, - e Daniela Melchior - Isabel, una pilota di street race brasiliana appartenente al passato di Dom. Il resto del cast è poi composto dai volti noti del franchise: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, John Cena e Jason Statham. Fast X sancisce poi il ritorno di Helen Mirren, già apparsa in qualche capitolo della saga. Il lungometraggio è stato girato anche in Italia - fra Torino, Roma e Genzano - ed è proprio a Roma che si è svolta l'anteprima mondiale, da cui sono emerse importanti indiscrezioni sulla trama - come il contenuto della scena post-credits. In attesa di giovedì, non resta dunque che goderci il lunghissimo final trailer di Fast X.