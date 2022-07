Fast and Furious 10, una foto di Brie Larson sul set

News Cinema

Brie Larson come sappiamo è nel ricco cast di Fast & Furious 10, e ha voluto condividere con i suoi fan una foto dal set del nuovo film con Vin Diesel alias Dominic Toretto.

Se siete famosi e suggerite a Vin Diesel che adorate la saga di Fast & Furious, lui proverà a inserirvi nel cast: era già successo a Helen Mirren ed è successo di recente a Brie Larson, alias Carol Danvers / Captain Marvel. Proprio Brie ha da poco condiviso una foto dal set di Fast & Furious 10, primo atto di un gran finale per le avventure su quattro ruote di Dominic Toretto. Leggi anche Fast X: Rita Moreno in Fast and Furious 10 sarà la nonna di Vin Diesel: ecco il video dell'annuncio

Brie Larson, una pausa sul set di Fast & Furious 10

Prossimamente in The Marvels (luglio 2023), dove sarà di nuovo Carol Danvers alias Captain Marvel, Brie Larson è impegnata in questi giorni sul set di Fast X, anche noto come Fast & Furious 10, in un ruolo ancora non definito. D'altronde non sarà stato semplice trovare posto anche per lei, perché intorno al Dominic Toretto / Vin Diesel ruoteranno tra gli altri Jason Momoa, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Sung Kang e Ludacris, solo per citarne alcuni. La spavalderia di Brie non sembra essersi fermata nemmeno davanti al repentino cambio di regista subito dal film, passato dalle redini di Justin Lin a quelle di Louis Leterrier in corso d'opera. Nel messaggio Larson scrive: "Quando l'assistente di produzione ti chiede se hai bisogno di un altro té durante le prove."