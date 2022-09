Fantastic Four, rivelati gli sceneggiatori del film Marvel

News Cinema

Pare che Kevin Feige abbia trovato da tempo gli sceneggiatori al lavoro su Fantastic Four: stanno già lavorando col regista Matt Shakman, in previsione di un'uscita tra un paio d'anni.

A Fantastic Four dei Marvel Studios spetterà il compito di inaugurare la Fase 6 del Marvel Cinematic Universe nel novembre 2024 (attualmente stiamo chiudendo la quarta). Sembra tanto tempo, ma per un blockbuster è normale che si sia già al lavoro dietro le quinte: tramite Deadline sappiamo oggi quali sono gli sceneggiatori dietro al film che sarà diretto da Matt Shakman. Leggi anche Fantastic Four: Kevin Feige parla del reboot, cosa aspettarsi?

Fantastic Four: Jeff Kaplan e Ian Springer scrivono il film

Sono Jeff Kaplan e Ian Springer gli sceneggiatori che Kevin Feige dei Marvel Studios ha scelto per affiancare il regista Matt Shanman, nella preparazione di Fantastic Four. Come accade a diversi autori Marvel, in questo caso la provenienza dei due è il cinema indipendente: avevano scritto Bert and Arnie's Guide to Friendship nel 2013 (diretto da Kaplan), ma si sono fatti a poco a poco strada a Hollywood, e ora hanno due sceneggiature già in preproduzione, la commedia K-Pop: Lost in America con Rebel Wilson e Disaster Wedding.

Certamente il loro non sarà un compito facile: i lavori della gestione Fox, I Fantastici 4 (2005) e I Fantastici 4 e Silver Surfer (2007) non sono mai stati molto amati, per non parlare del disatroso flop di Fantastic 4 - I Fantastici 4 (2015). Feige nel frattempo però ha già rabbonito i fan, facendo comparire in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, nei panni di un Reed Richards alternativo, quel John Krasinski che molti appassionati avevano richiesto a gran voce sulla rete. È bene ricordare però che, al momento, il cast ufficiale per Mr. Fantastic, Donna Invisibile, Torcia Umana e Cosa non è stato ancora rivelato, perché in realtà ancora in corso. Si attende di avere un copione stabile per capire quali attori si prestino meglio alla nuova chiave narrativa scelta.