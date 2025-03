F1, il primo vero trailer del film sulla Formula 1 con Brad Pitt rivela la sua natura: è Top Gun Maverick su pista

News Cinema

Una giovane promessa del volante, la chance sfumata per essere uno dei migliori e il destino che bussa alla porta 30 anni più tardi. Brad Pitt è il protagonista di F1 di cui possiamo vedere il primo trailer.

Avete visto Top Gun: Maverick e siete usciti dal cinema con la sensazione di essere stati a bordo di un jet? Bene. Ora potete vivere un'esperienza simile sentendovi all'interno di una monoposto che brucia l'asfalto. F1 è il film che farà tremare la poltrona su cui siete seduti ed esaurirà l'adrenalina nel vostro corpo. Se tutto va bene.

Il nuovo film con Brad Pitt protagonista si mostra nel primo trailer che dà il via alla campagna promozionale per questa produzione Apple Original Films distribuita a livello mondiale da Warner Bros. e in uscita nei cinema italiani il 26 giugno. Il divo americano interpreta un ex pilota di Formula 1 che ritorna alle corse in tarda età, per recuperare l'occasione della vita persa 30 anni prima. Diretto da Joseph Kosinski, già regista di Top Gun: Maverick appunto, il film è stato girato durante i weekend dei Grand Prix della scorsa stagione di F1. Del cast fanno parte anche Damson Idris, Kerry Condon, Tobias Menzies, Kim Bodnia e Javier Bardem.

Il film ha l'ambizione di diventare il film della velocità su pista che fino ad ora non avevamo ancora mai visto. Ma è un film di Hollywood, dunque non mancheranno amicizia, romanticismo, lavoro di squadra e riscatto. Qui sotto il primo trailer di F1.





F1: "Abbiamo modificato veri veicoli di gara, installando camere e registratori"

Prodotto dal mitico Jerry Bruckheimer, dagli stessi Kosinski e Pitt e nientemeno che dal pluricampione di Formula 1 Lewis Hamilton. Quest'ultimo è stato contattato dal regista per una prima consulenza generale su come restituire tutte le emozioni che un pilota vive al volante, oltre che per tutta una serie di questioni più tecniche legate alla guida e su come rappresentarle sullo schermo. Hamilton non si è fermato alla consulenza, ma ha chiesto e ottenuto di salire a bordo come partner produttivo.

"Una delle persone che Lewis mi ha fatto subito conoscere è stato Toto Wolff" spiega Joseph Kosinski citando il manager della scuderia Mercedes dove Hamilton ha guidato dal 2013 al 2024. "Come catturare la velocità di questi bolidi era la prima cosa da stabilire ed è stato Toto a suggerire di usare un'auto da corsa originale e costruire le camere da agganciare ad essa per le riprese, invece di costruire un'automobile replica per il film. Quello che abbiamo fatto è stato proprio acquistare sei auto di Formula 1 vere per poi lavorare insieme al team e agli ingegneri di Mercedes AMG e adattare i veicoli al peso delle camere, dei registratori audio e dei trasmettitori che dovevamo installare. Ogni volta che vedrete Pitt o Idris al volante, sappiate che è tutto reale, l'auto, la velocità il circuito."