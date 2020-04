Ezra Miller aggredisce una donna in Islanda, come si vede in un video apparso online

News Cinema

L’interprete della saga di Animali fantastici ha perso la testa in un bar della capitale islandese mettendo violentemente le mani al collo a una persona.

Ezra Miller è stati ripreso in un video apparso online mentre salta al collo, letteralmente, a una donna in un bar di Reykjavik. Immagini non molto chiare, che sembrerebbero quasi parte di uno scherzo, non fosse che una fonte del locale ha confermato a Variety che si è trattata di una rissa vera e propria e che Miller è stato accompagnato fuori dal bar.

Nei pochi secondi del video si sente un uomo dire “Ehi, vuoi lottare? È questo che vuoi fare?” Nei confronti di una giovane che, interpretando evidentemente ironicamente la cosa, si prepara per una rissa con un sorriso. Il seguito, lo potete vedere qui sotto, mostra come l’attore prenda la ragazza per la gola e la getti a terra. A questo punto la persona che stava filmando si interrompe preoccupandosi di aiutare a bloccare l’inattesa rissa.

L’incidente è avvenuto il 1 aprile in un bar trendy del centro della capitale islandese frequentato da Miller quando si trova in città. È la prima volta che accade un fatto increscioso del genere con protagonista l’attore, fra i protagonisti della saga di Animali fantastici e prossimo Barry Allen nella versione cinematografica di The Flash della DC Comics.

Sempre la stessa fonte ha detto che l’incidente è avvenuto dopo che Ezra Miller si è confrontato con un gruppo di fan “piuttosto invadenti”. Le cose poi si sono aggravate e Miller ha perso completamente il controllo, in particolare con la giovane ripresa nel video. Lo staff del bar ha poi accompagnato fuori dal locale l’attore, palesemente fuori di sé e sconvolto. Nessun commento, per ora, dall’entourage del giovane attore, in notevole ascesa. Il ruolo che l’ha lanciato è stato quello di Kevin nel film di Lynne Ramsay, … e ora parliamo di Kevin.