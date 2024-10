Eyes Wide Shut, Tom Cruise ripete le battute degli altri: un video mostra l'astuta scelta di Kubrick per il personaggio

News Cinema

Ricorre il 25ennale dell'ultimo film diretto da Stanley Kubrick. Un video che circola sul web mette in risalto una particolarità del personaggio di Bill Harford, interpretato da Tom Cruise.

Ricorre il 25° anniversario di Eyes Wide Shut. L'ultimo film di Stanley Kubrick uscì al cinema il 16 luglio 1999 negli USA a cui fece seguito l'anteprima europea alla Mostra di Venezia il 1° settembre e l'arrivo nelle sale italiane il 1° ottobre. È già stato detto e scritto molto su quest'opera tratta dalla Traumnovelle intitolata in italiano "Doppio sogno" che l'austriaco Arthur Schnitzler scrisse nel 1926. Dalla Vienna dell'inoltrato XX secolo, il regista reinterpreta la storia con l'ambientazione contemporanea newyorchese di fine secolo.

L'errante Bill Harford, che ha il volto di Tom Cruise, è confuso da ciò che sta accandendo al suo rapporto di coppia. Quando la moglie Alice, interpretata da Nicole Kidman, gli racconta che ha avuto fantasie sessuali per un altro uomo, Bill inizia ad accarezzare con curiosità e incertezza una versione infedele del suo status di marito. Un lungo vagabondare lo porta a una serie di incontri che culminano nella celebre e inquietante festa in maschera di cui tutti conosciamo la password.

Lo spaesamento di Bill/Tom Cruise in Eyes Wide Shut racchiuso in 4 minuti

Dall'inizio di quest'anno i collezionisti di DVD/Blu-ray si stanno lamentando per il mancato lavoro di restauro in 4K di Eyes Wide Shut. La Warner Bros non sembra intenzionata ad avviarne la lavorazione, sebbene altri titoli di Stanley Kubrick ne abbiano avuto il privilegio. Ma questa è una storia per un'altra volta.

Sul social X, un account con tanto di spunta blu che si chiama The Sting (dal film La stangata) ha condiviso un video in cui qualcuno ha messo in fila tutte le scene nelle quali il personaggio di Tom Cruise ripete l'ultima parte di una frase che gli è stata appena detta.

Questo video offre uno spietato concentrato del personaggio per tutto il corso della storia. Chi conosce bene il film, sa che l'uomo è in crisi ed è alla ricerca di nuovi punti di riferimento per se stesso. Una parte di lui è spinta ad esplorare nuove intimità, un'altra parte sa che sta camminando sul ciglio di un precipizio. Cadere potrebbe significare trovare o perdere se stesso. Le maschere bisogna saperle indossare e non è detto che lui ne abbia la stoffa.

Non è un caso (perché con Kubrick non è mai, mai e poi mai un caso) che la scelta di far ripetere a Bill le battute di altri personaggi sia funzionale alla descrizione del suo smarrimento che si insinua poco per volta nella nostra esperienza di spettatori. Questi momenti sono diluiti e non sono così evidenti durante la visione, ma il video su YouTube qui sotto di quasi 4 minuti risulta tanto rivelatorio quanto ipnotico. Più in basso una versione leggermente diversa condivisa su X.