Everything Everywhere All at Once ci riprova nei cinema italiani, gli incassi mondiali del film nominato agli Oscar 2023

News Cinema

Con ben 11 nomination agli Oscar 2023, Everything Everywhere All at Once riappare nei cinema italiani, come seconda dovuta possibilità a un film curioso. Ma altrove è stato un successo, facciamo in tempo a recuperare?

C'è un film che ha ben 11 nomination agli Oscar 2023, è Everything Everywhere All at Once. Quel film esce nei cinema italiani il 2 febbraio, dopo le nomination, in attesa della cerimonia di consegna degli Oscar il 13 marzo. Tutto normale? Non del tutto: in effetti il film di Dan Kwan & Daniel Scheinert (i "Daniels"), interpretato da Michelle Yeoh e trampolino di ri-lancio di Ke Huy Quan, era già uscito in Italia in autunno, ma non se n'era accorto quasi nessuno se non i cinefili. È una seconda possibilità per un film curioso, grande successo negli Usa. Leggi anche Oscar 2023, Ke Huy Quan da meteora a cometa passando per Everything Everywhere All at Once

Everything Everywhere All at Once ci riprova al boxoffice italiano, dopo la sorpresa negli Usa