Eva Longoria dirige Anita de Monte Laughs Last tratto da un romanzo

Dopo aver debuttato alla regia con Flamin' Hot, dedicato al creatore di un tipico cibo messicano, Eva Longoria sta per portare sullo schermo un romanzo di Xochitl Gonzales,intitolato Anita de Monte Laughs Last, per la Searchlight. La scrittrice curerà anche l'adattamento del libro per il cinema. Leggendo le recensioni in giro, si tratta di un romanzo molto apprezzato, che parla di "arte, genere e matrimonio".

Anita de Monte Laughs Last: la trama del libro e del film

Anita De Monte Laughs Last è un mystery che racconta la storia Raquel, una studentessa portoricana di arte, la prima della sua generazione ed estrazione sociale, a frequentare un'università Ivy League nel 1998, la Brown University, in teoria la più libera e liberale. Inizialmente, Raquel vuole seguire le orme del suo tutor e incentrare la sua tesi su uno scultore minimalista, che secondo la leggenda ha ispirato l'architettura brutalista. Ma quando scopre la brillante artista concettuale cubano-americana Anita de Monte, poco più di dieci anni dopo la sua morte sospetta, i suoi piani si disintegrano. La ricerca aiuta Raquel a risvegliare la propria consapevolezza.