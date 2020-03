Ethan Hawke suona e canta con la figlia Maya in un delizioso video per allietare la quarantena

News Cinema

Lanciata ormai come attrice in Stranger Things, Maya Hawke canta con il padre fratelli e sorelle.

È stata la novità più apprezzata dell’ultima stagione di Stranger Things, con un personaggio divertente e pieno di personalità. Lei si chiama Maya Ray Thurman Hawke, o più brevemente Maya Hawke. È la ventunenne figlia di Uma Thurman e di Ethan Hawke e anche lei, come tutti noi, sta chiusa in casa per rispettare le consegne anti coronavirus che sono finalmente arrivate anche negli Stati Uniti, che intimano di non andare in giro.

Solo che lei lo fa insieme al papà Ethan, con fratello e sorelline, in un salone pieno di libri suonando e cantando con tutti loro. Dimostra di aver preso dal padre una gran bella voce, come conferma in questo delizioso ritratto di famiglia e generazionale postato da Maya sul suo canale Instagram. Protagoniste le atmosfere calde indie, dall’anima country o folk, che piacciono molto anche al padre, che ha dedicato più di un film a musicisti noti soprattutto nel suo Texas e nel cuore profondo degli Stati Uniti.

Ma bando alle ciance eccola la performance di famiglia che a noi ha conquistato subito, voi che ne pensate?