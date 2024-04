Ethan Hawke, Josh Charles e un'inaspettata reunion de L'attimo fuggente nel videoclip di Fortnight di Taylor Swift

News Cinema

Gli swifties hanno già divorato The Tortured Poets Department, il nuovo album di Taylor Swift, ma anche per gli appassionati di cinema c'è una sorpresa nel videoclip di Fortnight: un'inaspettata reunion tra Ethan Hawke e Josh Charles, entrambi protagonisti de L'attimo fuggente.

Taylor Swift ha sorpreso i suoi fan con The Tortured Poets Department, nuovo album composto da 16 tracce, a cui si aggiunge un secondo album a sorpresa, contentente altre 15 tracce, per ora disponibile solo sulle piattaforme digital. Per gli Swifties, i suoi devoti fan, questo album è l'ennesima gemma della discografia della cantautrice, ma contiene anche diversi riferimenti e cameo cinefili che non sono passati inosservati. Tra questi l'inaspettata reunion di due attori de L'attimo fuggente nel videoclip di Fortnight: stiamo parlando di Ethan Hawke e Josh Charles.

L'inaspettata reunion di Ethan Hawke e Josh Charles: da L'attimo fuggente al videoclip di Fortnight di Taylor Swift

I due attori appaiono, infatti, nel videoclip in bianco e nero e con vibes alla Povere Creature! di Yorgos Lanthimos (Taylor Swift ed Emma Stone sono grandi amiche e per l'attrice la pop star ha anche inciso una canzone). Fortnight, come suggerisce il titolo, racconta della storia d'amore durata solo 14 giorni tra due ex amanti, interpretati da Taylor Swift e Post Malone, con cui infatti la cantante ha collaborato per il pezzo.

Nel videoclip, Ethan Hawke e Josh Charles hanno sorpreso i fan cinefili della cantante, comparendo nel ruolo di una coppia di scenziati, il Dr Anderson e il Dr. Overstreet (altro chiaro riferimento ai rispettivi personaggi nel film di Peter Weir). In un laboratorio, infatti, la cantante - dopo la fine della sua storia d'amore - fa loro da cavia per degli esperimenti, prima che il suo innamorato intervenga per liberarla. Nelle ore successive alla sua pubblicazione su Youtube, il videoclip ha collezionato oltre 10 milioni di visualizzazioni.

Per gli appassionati di cinema è stato impossibile non notare Ethan Hawke e Josh Charles, di nuovo insieme in una scena, a distanza di anni da L'attimo fuggente. Il film del 1989 con Robin Williams raccontava la vicenda di un professore di letteratura, John Keating, che arriva in un severo college maschile nel Vermont e instaura con i suoi studenti un meraviglioso rapporto di comprensione e dialogo. Attraverso i suoi metodi didattici anticonformisti, Keating farà breccia nel cuore dei suoi studenti, insegnando loro a vivere la vita con pienezza, cogliendo l'attimo fuggente prima che sia tardi. Il suo entusiasmo conquista un gruppo di studenti, tra cui ci sono Todd Anderson (Ethan Hawke) e Knox Overstreet (Josh Charles): i due, insieme ad altri studenti, decidono di riportare in vita la Setta dei Poeti Estinti, un circolo culturale dedito alla poesia.

La cantautrice ha raccontato di essersi divertita molto a recitare nel videoclip insieme a Hawke e Charles, affermando che è stato un incontro importante per lei:

"Sto ancora ridendo per aver lavorato con i ragazzi più cool della terra, Ethan Hawke e Josh Charles (una poetessa torturata incontra i suoi colleghi, i poeti estinti in fondo al corridoio)"

Ha così scritto in un post Taylor Swift, subito seguita anche da un commento di Ethan Hawke. Sul suo account Instagram, infatti, l'attore ha condiviso un post nel quale ringrazia la pop star per l'opportunità e poi cita il film che ha lanciato la sua carriera e quella di Charles:

"Todd e Knox da L'attimo fuggente ora sono dottori in The Tortured Poets Department. Questo è un vero onore! Carpe Diem!"