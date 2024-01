Ethan e Joel Coen di nuovo insieme per "un horror puro, molto sanguinario"!

News Cinema

L'attesa reunion cinematografica tra i fratelli Coen è imminente e a quanto pare li vedremo alle prese con un horror "molto sanguinario".

Lo scorso luglio era stato annunciato che i magnifici Joel Coen ed Ethan Coen, dopo aver diviso per un po' le loro carriere, sarebbero tornati a collaborare, scatenando una ridda di ipotesi tra i fan. Ma nessuno avrebbe potuto immaginare che il progetto che li riunirà sarà un horror, definito "molto sanguinario". Il che, da questi due grandi registi, che in gioventù hanno collaborato con Sam Raimi, non può che farci un enorme piacere. Ma vediamo di saperne qualcosa di più.

L'horror riunisce Joel ed Ethan Coen

La notizia è uscita nientemeno che dalla bocca di Ethan Coen che, invitato ad una Masterclass in Norvegia, ha confermato al critico Kaleem Aftab di aver già scritto con Joel una sceneggiatura per un film horror che è "un puro film dell'orrore, che diventa molto sanguinario. Se vi piace Blood Simple, penso che vi divertirà". Blood Simple, ricorderete, era il loro film d'esordio, un noir più che un horror ma con momenti molto cruenti. Ethan Coen ha precisato che prima di girare il film dovremo aspettare che il fratello finisca un altro progetto individuale. Nel frattempo uscirà in America il 23 febbraio l'ultimo progetto solitario di Ethan Coen, The Drive Away Dolls, con Margaret Qualley, Beanie Feldstein, Geraldine Viswanathan, Colman Domingo, Pedro Pascal e Matt Damon. Qua sotto ve ne riproponiamo il trailer.