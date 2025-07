Eternity: il trailer del nuovo film A24 con Miles Teller e Elizabeth Olsen

News Cinema

Verrà presentata in prima mondiale a Toronto questa commedia romantica che l'attrice protagonista ha definito nello spirito dei film della Hollywood di una volta e di Billy Wilder. Ecco trailer e trama di Eternity.

Diventata la casa di produzione più cool e chiacchierata del momento grazie agli horror e ai film che lo fanno strano, la A24 sta per portare al cinema una commedia romantica. Commedia romantica, sì, ma comunque con qualche risvolto bizzarro, ovviamente. Sì perché Eternity, scritta da Pat Cunnane e diretta da David Freyne, racconta una storia che mescola l'aldilà col romanticismo.

Questa la breve trama ufficiale:

In un mondo dopo la morte dove le anime dei defunti hanno una settimana per decidere dove vorranno trascorrere l'eternità, Joan si trova di fronte a una scelta difficilissima: quella tra l'uomo con cui ha trascorso tutta la vita, e il suo primo amore, che è morto giovane e da allora ha aspettato il suo arrivo.

Nel ruolo di Joan c'è Elizabeth Olsen, mentre in quelli dei due uomini tra cui è divista troviamo, rispettivamente, Miles Teller e Callum Turner. Il cast del film, che secondo la Olsen ha le sue radici nelle commedie della Hollywood degli anni d'oro, è che un po' "alla Billy Wilder", troviamo anche Da'Vine Joy Randolph, John Early e Olga Merediz.

Eternity debutterà in prima mondiale al Festival di Toronto a settembre, per poi debuttare in novembre sugli schermi statunitensi. Non abbiamo al momento notizie certe sulla sua distribuzione italiana, ma possiamo dare per scontato che lo vedremo anche noi al cinema. Qui di seguito, il suo primo trailer ufficiale.

Eternity: il trailer della commedia romantica A24