Eternals, Kumail Nanjiani ha girato una scena post-credit diversa con Harry Styles

Kumail Nanjiani ha ammesso, a distanza di un anno dall'uscita in sala, di aver girato una scena post-credit diversa con Harry Styles, poi tagliata.

Eternals ha introdotto un nuovo gruppo di supereroi nell’universo Marvel. Il film, diretto da Chloé Zhao, ha raccontato cosa è accaduto agli Eterni spediti sulla Terra. La pellicola è composta da un cast corale e gran parte degli attori scelti sono ben noti al grande e piccolo schermo. Un esempio? Angelina Jolie, che interpreta Thena. O ancora Richard Madden nelle vesti di Ikaris, così come Gemma Chan come Sersi. In una recente intervista, però, è stato Kumail Nanjiani a raccontare un dettaglio interessante. L’attore ha interpretato Kingo in Eternals e ha svelato di aver girato una scena post credit con Harry Styles poi tagliata. Perché?



Kumail Nanjiani e quella scena post-credit con Harry Styles in Eternals (spoiler)

Chi ha visto Eternals ricorderà che, nella scena post credit, l’arrivo di Harry Styles ha rimescolato le carte in tavola. Si presenta come Eros e spiega di essere il fratello di Thanos. Un dettaglio interessante che potrebbe riallacciare gli Eterni all’universo Marvel. Eppure in quella scena Kingo non è presente, per cui Kumail Nanjiani non è stato coinvolto. Eppure l’attore sostiene di aver girato una scena post credit alternativa in cui Kingo incontra Eros. Ospite del podcast Happy Sad Confused, l’attore ha svelato:

In realtà abbiamo girato una scena diversa con Harry Styles, perché in quella corrente il mio personaggio non è presente. Ma abbiamo realizzato una scena alternativa in cui Kingo era con lui. Ed era una scena post-credit molto diversa.

Ai fini della trama, spiegare perché Kingo fosse con Eros avrebbe complicato le cose. Il suo personaggio, infatti, è stato rapito da Arishem insieme a Sersi e Phastos e questo ha spinto Eros e l’amico Pip a confrontarsi con gli Eterni, per aiutarli nell’impresa di salvataggio. In ogni caso Kumail Nanjiani ha svelato un ulteriore dettaglio in merito alla scena girata con Harry Styles poi tagliata: “Non abbiamo davvero parlato. Ci siamo solo guardati l’un l’altro da lontano”. Non potendo aggiungere molto, ha ammesso qual è stata la sua reazione quando ha scoperto che Harry Styles avrebbe debuttato nell’MCU nel loro film:

Ho iniziato a sentire alcune voci qui e lì e ho pensato che fosse assurdo. Pensavo: ‘Chi, il ragazzo degli One Direction? Non è possibile’. Poi un giorno arrivo al lavoro e mi trovo davanti Harry Styles.