Esce il 28 gennaio Les Olympiades, colonna sonora candidata ai César del film di Jacques Audiard

News Cinema

In anticipo sull'uscita del film di Jacques Audiard al cinema, arriva il 28 gennaio la colonna sonora dell'artista elettronico francese Les Olympiades.

Esce il 28 gennaio in CD e LP per InFiné Les Olympiades (qui il link per l’ascolto/acquisto sulle piattaforme digitali: https://idol.lnk.to/), la colonna sonora composta da Rone per l’omonimo film di Jacques Audiard, in uscita nelle sale italiane il 3 marzo, e in nomination ai Premi César 2022 come “Migliore colonna sonora”. Al secolo Erwan Castex, Rone si conferma dunque tra i grandi protagonisti della scena elettronica francese e internazionale, con un César - il più alto riconoscimento del cinema francese per un compositore - già conquistato nel 2021 per il film Night Ride. Con questo secondo lavoro per il cinema si dimostra ancora una volta convincente, emozionante e capace di una straordinaria versatilità artistica, che lo porta da sempre a combinare la sua musica con altre forme d'arte, che siano danza, letteratura, fotografia o, come stavolta, cinema. Sedici tracce visionarie ed evocative al crocevia tra musica ambient, clubbing e organiche sperimentazioni di musica orchestrale, che illuminano Les Olympiades di Audiard, uno dei registi francesi più talentuosi in circolazione, già vincitore tra gli altri di una Palma d’Oro e un Gran Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes, due Premi César per il Miglior Film, un Leone d'Argento a Venezia e due BAFTA per il Miglior Film non in lingua inglese. Il suo ultimo film è candidato a 5 César: attrice e attore rivelazione, sceneggiatura non originale, fotografia e colonna sonora, appunto.

Les Olympiades: il film e la colonna sonora

Un artista dello schermo, capace di sorprendere il pubblico giocando con i codici dei film di genere, sempre rimanendo fedele all'estetica del cinema d'autore, al tempo stesso profondo e divertente, sofisticato e accessibile, oscuro e onirico. Se l'estetica in bianco e nero del film di Jacques Audiard ci riporta ai tempi d’oro della "Nouvelle Vague" e alla crudezza de L’odio di Kassovitz, la musica avvolgente di Rone conferisce alla pellicola una nuova dimensione che si adatta decisamente allo spirito del nostro tempo. Tra sonorità ipnotiche e frequenze elettrizzanti, la colonna sonora di Rone scandisce le vite dei quattro giovani protagonisti del film di Audiard, un adattamento delle storie a fumetti raccolte in “Les Intrus” (da noi pubblicate col titolo "Morire in piedi") di Adrian Tomine che racconta una moderna storia di amore e amicizia, giovinezza e sessualità, filmata in un sontuoso bianco e nero. Quattro vite con i rispettivi interrogativi esistenziali, quattro destini che si intrecciano. Sullo sfondo, i grattacieli parigini di "Les Olympiades”, quartiere nel 13° arrondissement.

Quando Audiard contatta Rone è il febbraio del 2021. Il tempo a disposizione del compositore francese è poco, visto che “Les Olympiades” deve essere in concorso a Cannes nell'edizione riprogrammata del festival a luglio 2021. Ma Rone non si tira certo indietro. “Il cinema di Jacques è fisico, sensuale, moderno”, dice il compositore. “Quando mi ha chiesto di fare le musiche per “Les Olympiades” ho subito accettato, senza vederne nemmeno una scena, senza neanche leggere la sceneggiatura. È semplicemente uno dei più grandi registi contemporanei”. Tra l'uscita di "Rone & Friends" e i suoi remix per Agnes Obel, Go Go Penguin e Jehnny Beth (che interpreta anche un ruolo nel film), il produttore ha quindi deciso di chiudersi nel suo nuovo Isola Studio a Cancale, nella Bretagna francese, ha comprato un grande schermo su cui proiettare la pellicola e ha iniziato a comporre. "Avevo in mente Miles Davis e il modo in cui ha composto Ascensore per il Patibolo di Louis Malle, improvvisando con la sua band mentre guardava gli estratti del film", racconta. Dopo il successo di una prima prova su tre scene del film, tra il musicista e il regista si è subito instaurato un rapporto di grande fiducia reciproca che si è risolto in oltre 45 minuti di musica creata da Rone utilizzati nel montaggio finale. La colonna sonora di Les Olympiades” è una vera e propria avventura sonora urbana a sè stante, capace di avere un impatto potente sull'ascoltatore proprio come lo ha sui protagonisti del film.