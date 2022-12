Ernest e Celestine - L'avventura delle 7 note: una preziosa storia per l'intelligenza emotiva di adulti e bambini

News Cinema

A distanza di dieci anni dalla prima volta sullo schermo, arriva oggi al cinema con I Wonder Pictures la nuova avventura animata di Ernest e Celestine, con le voci di Claudio Bisio e Alba Rohrwacher. Ne parliamo con i registi Jean-Christophe Roger e Julien Chheng.

Umanità, tenerezza, gioia e le cose semplici della vita slegate da ogni convenzione. Vi sembra poco? Non lo è.

Un film d'animazione come Ernest e Celestine - L'avventura delle 7 note è un grande regalo che i genitori possono fare ai propri figli, senza accorgersi immediatamente che i primi a beneficiarne sarebbero proprio loro, gli adulti.

A distanza di dieci anni dal primo Ernest e Celestine, che ricevette una nomination all'Oscar® come miglior film d'animazione, l'orso e la topolina tornano al cinema questo Natale per vivere una nuova avventura. La loro amicizia fuori del comune e il loro amore per la musica li portano ad essere protagonisti di una storia poetica e commovente che, senza togliere nulla ai virtuosi capolavori d'animazione americani, offre una qualcosa di fresco, di diverso, di prezioso.

L'uscita in sala di Ernest e Celestine - L'avventura delle 7 note, dal 22 dicembre con la distribuzione di I Wonder Pictures, è accompagnata dalla contemporanea pubblicazione in libreria dell’albo illustrato tratto dal film, edito da Gallucci che ha l'esclusiva sulle opere dell’artista Gabrielle Vincent, creatrice dei personaggi.

In questo decennio di assenza cinematografica di Ernest e Celestine, "ci era mancato il loro magico equilibrio di suspense, emozioni reali, con umorismo e comicità gentili. Ci era mancato anche quello stile grafico tutto a mano libera, fatto di animazioni dal tratto non continuo, quasi istintive, e la poesia di acquerelli accennati, che dipingono luoghi nei quali vorresti vivere" scrive Domenico Misciagna nella sua recensione, da leggere integralmente al link sottostante.

Leggi anche La recensione di Ernest e Celestine - L'avventura delle 7 note

Ernest e Celestine - L'avventura delle 7 note: parlano i registi

Per questo secondo lavoro animato, la forza e la gentilezza di Ernest e Celestine, che in italiano hanno la voce di Claudio Bisio e Alba Rohrwacher, sono state prese in carico dai registi Jean-Christophe Roger e Julien Chheng. Tutte le persone coinvolte sono state estremamente caute ed esigenti nel comprendere quale potesse essere la nuova storia cinematografica dell'orso e della topolina. Dei tanti piccoli libri dell'autrice Vincent, "c'è voluto molto tempo per trovare la giusta ispirazione e creare una seconda storia da portare al cinema" spiega Chheng che insieme a Roger ha dato vita recentemente anche alla serie televisiva di Ernest e Celestine. I due registi hanno lavorato alla sceneggiatura, scritta da Guillaume Mautalent e Sébastien Oursel, creando lo storyboard visivo e rilavorando ai dialoghi e al ritmo delle scene. Il lavoro dell'animazione vero e proprio è stato effettuato grazie alla tecnologia digitale che ha supportato il talento degli illustratori, riproducendo la tecnica dell'acquerello con i suoi colori unici, in modo molto più semplice di quanto non fosse accaduto per il primo film.

È vero che Ernest e Celestine godono di una fama internazionale e le loro storie vengono interpretate diversamente a seconda della cultura del paese in cui sono lette o viste. Chheng cita la dittatura e l'autoritarismo in cui i personaggi si imbattono quando nell'Avventura delle 7 note arrivano in Ostrogallia, "l'aspetto più politico del film, se vogliamo, che risuona e che può essere percepito diversamente a seconda del passato e delle esperienze di chi lo vede". Secondo Roger però, "l'amicizia, la lealtà, la cura che si ha l'uno dell'altro e il rispetto delle diversità, perché alla fine parliamo di un orso e di un topo che dovrebbero essere antagonisti, sono i valori fondamentali che per qualunque lettore rimangono alla base del racconto".

"Questo film si concentra sui diritti umani e sui diritti dei bambini. Anche loro hanno diritto di capire e di poter decidere del loro avvenire. Uno dei messaggi della storia è questo, spingere i bambini ad aprirsi di più al dialogo con i loro genitori" continua Roger. "Consideriamo i bambini come un pubblico intelligente" dice Chheng, sottolineando qualcosa che fa un grande onore al progetto. "I bambini possono comprendere la semplicità della storia e tutte le emozioni che abbiamo voluto trasmettere attraverso i personaggi" concludono i registi, molto felici che il film esca nelle sale italiane.

Ernest e Celestine: chi è l'autrice delle storie

Monique Martin, nota con lo pseudonimo di Gabrielle Vincent, nacque a Bruxelles il 9 settembre 1929. Studiò disegno e pittura all’accademia delle Belle Arti di Bruxelles, dove si diplomò con lode nel 1951 ottenendo il primo premio con lode. Fu da subito attratta dalla ricchezza del disegno in bianco e nero attraverso cui realizzò le sue prime illustrazioni intorno al 1960. Il colore arrivò con la tecnica dell'acquarello. Ad ognuna delle sue mostre, i critici notavano la forza, la sobrietà e la sensibilità della sua arte.

Creò alcune storie illustrate per poi ideare negli anni 80 Ernest e Celestine e raggiungere così i lettori di molti paesi del mondo. L'autrice è sempre stata contraria a un adattamento televisivo dei suoi personaggi, dunque anche cinematografico. Gabrielle Vincent si è spenta il 24 settembre del 2000, ma sarebbe fiera di vedere le due trasposizioni sullo schermo che rispettano in ogni tratto, in ogni sfumatura di colore e in ogni virgola, l'essenza della sua creazione, grazie all'impegno dei produttori Didier e Damien Brunner.

Ernest e Celestine - L'avventura delle 7 note: trama e trailer del film d'animazione