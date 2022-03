Eraser: Reborn, ecco il trailer del reboot di L'eliminatore con Arnold Schwarzenegger

News Cinema

Uno dei meno noti e meno fortunati tra i grandi action movie interpretati da Schwarzy negli anni Novanta è stato rimesso a nuovo e aggiornato e riportato sugli schermi. Ecco il trailer di Eraser: Reborn.

Diretto nel 1996 da Chuck Russell, quello che era reduce dal successo di The Mask e che avrebbe diretto il semi-esordiente Dwayne Johnson in Il re scorpione, L'eliminatore è senza troppi giri di parole uno degli action meno riusciti tra i tanti interpretati in carriera da Arnold Schwarzenegger, quello che oggi non è solo un attore ma un politico niente male, come dimostra il suo recente video in cui parla della guerra in Ucraina rivolgendosi ai russi e a Putin.

Nel film, nel quale era affiancato da James Caan, Vanessa Williams e James Coburn, Schwarzy interpretava il ruolo di un agente dei servizi segreti che agiva all'interno di un segretissimo programma di protezione testimoni, intervenendo per simulare la morte del testimone di turno allo scopo di garantirne la sopravvivenza. Le cose per lui si complicavano quando un'importante dirigente di una grande corporation, divenuta testimone contro il suo boss corrotto e mercante d'armi, si rifiutava di seguire le procedure, e scopriva che tra i suoi colleghi c'erano nemici più che potenziali.

Siccome di questi tempi non si butta via niente, anche L'eliminatore è stato oggetto di reboot: e giusto per non sbagliare il film, che uscirà direttamente in digitale e in home video e di cui vi mostriamo di seguito il trailer, si intitola Eraser: Reborn.

Al posto di Schwarzenegger in Eraser: Reborn c'è l'inglese Dominic Sherwood, mentre la bella attrice asiatica Jacky Lai prende il posto di Vanessa Williams nei panni della donna al centro del mirino. Il cast è completato da McKinley Belcher III e Eddie Ramos, la sceneggiatura è stata scritta da Michael Weiss mentre a dirigere c'è John Pogue, quello dell'horror Le origini del male e di Deep Blue Sea 3.

Eraser: Reborn: il trailer del film



Il Marshall degli Stati Uniti Mason Pollard è uno specialista nel "cancellare" le persone, ovvero nel mettere in scena la morte di testimoni di giustizia in pericolo di vita. Con le evoluzioni tecnologiche degli ultimi 25 anni il gioco si è fatto più complesso, e a Mason viene assegnata la cancellazione di Rina Kimura, la moglie di un boss della mala che ha deciso di collaborare con la giustizia fornendo prove contro suo marito. Mentre i due fuggono alla volta di Città del Capo, in Sud Africa, Pollard scopre che qualcuno lo vuole incastrare. Tra doppi giochi e spinte di adrenalina, sarà costretto a dare il meglio di sé, altrimenti sarà lui quello a essere cancellato, definitivamente.

L'eliminatore: il trailer dell'originale con Arnold Schwarzenegger