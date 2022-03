Arnold Schwarzenegger si rivolge ai soldati e al popolo russo con un discorso "presidenziale"

News Cinema

In nove minuti di grande intensità, Arnold Schwarzenegger con un video pubblicato su Twitter si rivolge ai fan e ai soldati russi cercando di dir loro quello che non sanno. Un discorso degno di un presidente.

È difficile capire quando è iniziata la metamorfosi di Arnold Schwarzenegger da attore di poche parole a uomo dall'eloquio forbito, civilmente impegnato e capace di parlare al mondo con un'autorità e un cuore che molti presidenti gli invidierebbero. Dopo esser intervenuto sull'assalto al Campidoglio americano lo scorso anno, ora diffonde sui social media un video di 9 minuti in cui parla agli amici russi, ai soldati, e si rivolge infine a Putin, partendo dalla sua esperienza personale, per raccontare quello che non viene detto dal governo che ha dichiarato guerra all'Ucraina ai cittadini e ai militari stessi, sperando, dice, che il suo discorso in qualche modo li raggiunga.

Il discorso di Arnold Schwarzenegger

L'attore, dal suo studio, parla con grande partecipazione in inglese, ma il suo discorso è sottotitolato in cirillico, e si rivolge direttamente a un popolo che ama molto, partendo dall'incontro col primo eroe della sua vita, il sollevatore di pesi Jurij Petrovič Vlasov (scomparso l'anno scorso), primo uomo al mondo a sollevare 200 chili in una sola alzata. Schwarzy ricorda l'emozione del suo incontro con lui, da fan adolescente, e le discussioni col padre che - reduce dall'assedio di Leningrado - odiava i sovietici e avrebbe voluto per il figlio eroi austriaci. L'amicizia tra l'attore e Vlasov si rinnovò quando Schwarzenegger andò a Mosca per le riprese di Danko: in quell'occasione Vlasov gli regalò una tazza in cui ancora, mostra, fa colazione ogni mattina. Proprio per l'amore che nutre per il popolo russo, l'attore e politico repubblicano affronta il tema delle "bugie" di Putin, colpevole di una guerra "illegale", messa su con falsi pretesti (la cosiddetta denazificazione dell'Ucraina, che ha un presidente ebreo con una famiglia vittima dell'Olocausto).

Dice che i soldati stessi sono stati ingannati, fa riferimento al fatto dei profondi legami tra popolo russo e ucraino e al fatto che le bombe colpiscono fratelli, amici, persone da ambo le parti. Aggiunge che vedere le immagini di questo conflitto (che mostra) gli fanno ricordare le atrocità della seconda guerra mondiale e conclude dicendo che coloro che in Russia hanno manifestato contro la guerra, affrontando le inevitabili conseguenze delle loro azioni, sono i suoi nuovi eroi, forti come Vlasov. Pensiamo che riusciate a comprendere il discorso di Schwarzenegger anche senza traduzione, ma comunque la pensiate (e noi speriamo che condanniate qualsiasi guerra), vi colpirà il suo appassionato schierarsi e il tono con cui parla: pacato ma convinto, sincero e appassionato. Sicuramente il suo discorso arriverà a destinazione anche se non abbiamo idea dell'effetto che farà, essendo lui, al momento, solo un popolarissimo attore e non un presidente, anche se sembra comunque possederne la stoffa.