Equalizer 4 è possibile? La risposta del regista Antoine Fuqua

Antoine Fuqua, intervistato da People, ha espresso le sue opinioni su un possibile Equalizer 4: l'età di Denzel Washington sarebbe un problema? Non pensa proprio.

Equalizer 3 - Senza tregua è da poco nei nostri cinema, dove stando ai dati Cinetel ha incassato finora quasi 950.000 euro (68.350.000 dollari nel mondo, fonte Boxofficemojo), e già People ha pensato di chiedere al suo regista Antoine Fuqua quante possibilità ci siano di proseguire la saga, con un eventuale Equalizer 4. Domanda meno banale di quel che sembra, perché Equalizer 3 è stato chiaramente pensato per chiudere un ciclo, un trittico. Naturalmente, lo sfruttamento commerciale e Hollywood possono sovvertire ogni logica narrativa... Leggi anche The Equalizer, Antoine Fuqua sogna un prequel: ecco come potrebbe essere

Antoine Fuqua su Equalizer 4: "Mai dire mai"

Antoine Fuqua è chiaramente molto affezionato al Robert McCall interpretato da Denzel Washington anche nell'ultimo The Equalizer 3 - Senza tregua, che arriva dopo The Equalizer - Il vendicatore (2014) e The Equalizer 2 - Senza perdono (2018). L'idea era però proprio di lasciarlo andare per sempre, al "buen retiro" dopo una vita passata a dispensare giustizia. Lui e Denzel lo richiamerebbero in azione?

Mai dire mai, mi mancherà Robert McCall. Credo che fosse un grande personaggio, il mio eroe, ma sento che questo è l'ultimo. [...] La gente viene sempre da me per dirmi che ama Robert McCall. La gente cerca giustizia, e ovviamente in un film lo puoi far succedere. È l'eroe della gente comune. [Per quanto riguarda sequel o spin-off] Quello dipenderà dallo studio, penso che sarebbe una cosa figa. [...]

Denzel fa boxe ogni giorno, è sempre in grandissima forma, è stato pronto per quasi tutto. Alla fine le nostre ginocchia ci stavano uccidendo però, per via del ciottolato. [...] Eravamo come due atleti avanti con l'età al bordo del campo, col ghiaccio sulle ginocchia! [...] Ovviamente cambi le pretese, perché tutti invecchiamo, ma ha fatto tutto quello che gli ho chiesto di fare.