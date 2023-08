The Equalizer, Antoine Fuqua sogna un prequel: ecco come potrebbe essere

News Cinema

Promuovendo The Equalizer 3 - Senza tregua, Antoine Fuqua ha confessato che vorrebbe dirigere una origin story su Robert McCall, il personaggio interpretato da Denzel Washington nella trilogia cinematografica. Ci riuscirà?

The Equalizer 3 - Senza Tregua arriva nelle nostre sale domani 30 agosto, e siccome Antoine Fuqua sta facendo promozione proprio in questi giorni, si torna a parlare di un ipotetico prequel, un film che racconti il passato e la giovinezza di Robert McCall e i suoi anni di agente segreto al servizio della DIA.



The Equalizer 3 - Senza Tregua: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

The Equalizer: dalla serie ai film al reboot della serie

Prima di parlare di un’origin story su Robert McCall, però, vogliamo fare un passo indietro e rinfrescarci la memoria sulla saga di The Equalizer. La fonte di ispirazione della trilogia di Antoine Fuqua è una serie tv intitolata Un giustiziere a New York. Andata in onda, da noi su Rai 2, dal 1985 al 1989, vedeva protagonista Edward Woodward. Il suo McCall era leggermente diverso dal personaggio di Denzel Washington nei film, e tra i fiori all’occhiello dei telefilm c'era la sigla dei titoli di testa, che era composta da Stewart Copeland, il batterista dei Police. Passando ai film, The Equalizer - Il Vendicatore è uscito nel 2014. Il primo sequel, The Equalizer 2- Senza Perdono, ha raggiunto le sale nel 2018. Nel 2021, infine, è andata in onda la prima stagione di una serie tv che era il reboot di quella originale, da cui si differenziava per il sesso e il nome del personaggio principale, che non era più Robert McCall ma Robyn McCall. Lo (o meglio la) interpreta Queen Latifah e per il momento sono state girate 3 stagioni.

E adesso parliamo del prequel. Antoine Fuqua ne ha discusso con un giornalista di Variety. Ecco la sua dichiarazione:

Ci ho pensato molto, specialmente adesso che c’è questa nuova tecnologia, oltre all’Intelligenza Artificiale, eccetera. C’è una storia da raccontare su come McCall sia diventato la persona che conosciamo, quindi su lui da giovane? Ne ho parlato diffusamente con lo sceneggiatore Richard Wenk.

Per amor di precisione, dobbiamo informarvi che il suddetto prequel non è stato in alcun modo confermato, anche perché Denzel Washington non è stato ancora contattato. Certo è che Fuqua ama girare film d'azione con l’amico Denzel, e quindi perché non farlo sviluppando ancora di più un personaggio che sul grande schermo funziona? Tanto più che ora, e lo ha dimostrato l'ultimo Indiana Jones, le versioni giovani degli attori sono credibili.

Il prequel di The Equalizer: possibile cast e probabile trama

Facciamo qualche ipotesi sul cast e sulla trama del prequel di The Equalizer. Se Fuqua decide di ringiovanire digitalmente Denzel Washington, dovrà togliere parecchi anni anche alle altre vecchie guardie. E chi sono le vecchie guardie? Potrebbe innanzitutto tornare Dave York, vecchio compagno di missioni di McCall che in The Equalizer 2 ha il volto di Pedro Pascal. Probabilmente troveremmo anche la cara amica Susan Plummer (Melissa Leo) e suo marito Brian (Bill Pullman).

E di cosa parlerebbe l’origin story su Robert McCall? Potrebbe riguardare il suo addestramento e introdurre il personaggio di sua moglie. Potrebbe anche mostrare il momento in cui McCall si rende conto che il suo lavoro è troppo violento e, fingendosi morto, comincia una nuova vita. Le ipotesi sono tante. Ci fermiamo qui in attesa di notizie più certe.