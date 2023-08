Enzo Jannacci - Vengo anch'io: il trailer del film dedicato all'indimenticabile artista

News Cinema

Sarà al cinema solo l'11, 12 e 13 settembre il film di Giorgio Verdelli, Enzo Jannacci - Vengo anch'io, dedicato alla figura di Enzo Jannacci a 10 anni dalla sua scomparsa.

Non possiamo che accogliere con entusiasmo, anche se per soli 3 giorni, dall'11 al 13 settembre, l'uscita al cinema del documentario di Giorgio Verdelli, bravissimo autore di film dedicati ai grandi protagonisti della nostra scena musicale, Enzo Jannacci - Vengo anch'io, sulla figura forse più straordinaria, poliedrica e influente che abbiamo avuto non solo nella musica, ma nel cabaret, nel cinema e nello spettacolo in genere. Come vedete dal trailer che vi mostriamo, ne sono testimoni moltissimi personaggi, oltre al figlio Paolo Jannacci, che riconoscono quanto Enzo Jannacci, che era anche un chirurgo, sia stato in anticipo sui tempi. Il film sarà presentato fuori concorso al festival di Venezia, prima dell'uscita in sala. Per chi lo amato e per chi dovrebbe conoscerlo, questo è il trailer di Enzo Jannacci - Vengo anch'io.

Enzo Jannacci, un apripista eccezionale

Enzo Jannacci . Vengo anch’io è un ritratto unico e appassionato che riporta alla luce le mille sfumature di un mito che a dieci anni dalla sua scomparsa continua a sorprendere ed affascinare con la sua cifra unica, stralunata e surreale. Grazie a un sapiente uso del montaggio, è lo stesso Jannacci il narratore del film. I momenti topici, le collaborazioni con l’amico Giorgio Gaber, con Dario Fo, l’incontro con Cochi & Renato, ma anche le avventure sui palchi, teatri, cantine e quella vocazione di medico che forse gli sarebbe piaciuto seguire di più, vengono raccontate in prima persona, recuperando le sue parole da un’intervista finora inedita, rilasciata nel 2005 allo stesso Giorgio Verdelli. Tanti i compagni di viaggio, accanto al figlio Paolo Jannacci e al suo pianoforte, che impreziosiscono la narrazione con aneddoti inediti: da Diego Abatantuono a Cochi Ponzoni, Massimo Boldi e Nino Frassica passando per i racconti di colleghi come Paolo Conte, Roberto Vecchioni, Paolo Rossi, Claudio Bisio, Elio, Valerio Lundini e molti altri. Nel film anche la straordinaria testimonianza di Vasco Rossi. Un film di Giorgio Verdelli, prodotto da Sudovest Produzioni e Indigo Film, in associazione con Gianfranco Romano, con la partecipazione di Ala Bianca Group e Jando Music. Al cinema 11, 12 e 13 settembre per riscoprire il grande e indimenticabile Enzo Jannacci.