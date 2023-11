Enola Holmes 3, il trequel con Millie Bobby Brown è in sviluppo su Netflix

News Cinema

Netflix ha confermato che il terzo capitolo di Enola Holmes con protagonista Millie Bobby Brown è in fase di sviluppo.

Millie Bobby Brown sarà anche pronta a salutare Stranger Things, ma non abbandonerà molto presto gli schermi Netflix. Presto tornerà protagonista di una nuova disavventura fantasy con Damsel, ma il colosso dello streaming ha confermato anche il ritorno della sua Enola Holmes. La sorella di Sherlock ha già conquistato il pubblico della piattaforma streaming con i primi due capitoli all’insegna del mistero e tornerà con un terzo capitolo, confermato proprio da Netflix.



Enola Holmes, in cantiere il terzo film: la conferma di Netflix

La detective adolescente più apprezzata in casa Netflix tornerà per un terzo capitolo. La conferma ufficiale arriva proprio dal colosso dello streaming. Come riportato in esclusiva da Collider, Enola Holmes 3 è ufficialmente in lavorazione. Secondo quanto riportato dal magazine americano, il team creativo è alle prese con la sceneggiatura del terzo film. A raccontare di più è stato Scott Stuber che, ai microfoni di Collider, non solo ha raccontato dei vari progetti più attesi in streaming sulla piattaforma, ma si è anche concentrato sullo sviluppo di una nuova avventura sulla sorella di Sherlock Holmes. Millie Bobby Brown deve tutta la sua popolarità a Netflix, perché è proprio grazie alla piattaforma che ha riscosso successo da giovanissima, partendo da Stranger Things. Dopodiché è stata scelta come protagonista di Enola Holmes, l’intelligente e coraggiosa sorella di Sherlock che in questo caso ha le fattezze di Henry Cavill. Ragionando sul futuro di Enola e di Millie Bobby Brown, Stuber ha precisato:

Sai, per noi è una star nostrana davvero fantastica. Voglio dire, ovviamente, Stranger Things per noi ha un valore enorme ed è prezioso vederla crescere come attrice. Abbiamo un film intitolato Damsel con lei in primavera di cui sono entusiasta e dove interpreta bene quel personaggio. […] Poi ovviamente la Warner ha fatto un grande lavoro su questo franchise insieme a Robert Downey Jr. e Jude Law, ma questa idea di poterlo estendere insieme a lei la trovo davvero eccitante. Quindi stiamo lavorando ancora una volta ad una nuova sceneggiatura per cercare di raggiungere questo obiettivo, ma con la giusta ispirazione mi piacerebbe farne ancora altri.

Le parole di Stuber promettono quindi di lasciare una porta aperta sul futuro di Enola Holmes. Il terzo capitolo sta ancora lavorando alla sceneggiatura, motivo per cui non conosciamo ulteriori dettagli sulla trama. Immaginiamo che si riallaccerà al finale del secondo film: Enola aveva appena aperto un nuovo ufficio per la sua agenzia investigativa in quel di Londra.